Ларионов будет исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею на Шведских играх

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Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов будет руководить национальной командой на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских играх.
Ларионов будет исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею на Шведских играх
  • © Andy Devlin/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Главой штаба будет Роман Ротенберг, а ассистентами Ларионова будут Альберт Лещёв и Владимир Филатов. Кроме того, в тренерский штаб вошли тренер вратарей Рашит Давыдов и специалист по физической подготовке Кевин Чапман. 

Напомним, что главным тренером сборной России является Валерий Брагин.

Турнир пройдёт с 11 по 14 февраля в Мальмё. 11 февраля Россия сыграет с Финляндией, 13-го — со Швецией, 14-го — с Чехией.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура.

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