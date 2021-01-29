Ларионов будет исполнять обязанности наставника сборной России по хоккею на Шведских играх

Главный тренер молодёжной сборной России Игорь Ларионов будет руководить национальной командой на третьем этапе Еврохоккейтура — Шведских играх.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Главой штаба будет Роман Ротенберг, а ассистентами Ларионова будут Альберт Лещёв и Владимир Филатов. Кроме того, в тренерский штаб вошли тренер вратарей Рашит Давыдов и специалист по физической подготовке Кевин Чапман.

Напомним, что главным тренером сборной России является Валерий Брагин.

Турнир пройдёт с 11 по 14 февраля в Мальмё. 11 февраля Россия сыграет с Финляндией, 13-го — со Швецией, 14-го — с Чехией.

Ранее сообщалось, что назван состав сборной России на третий этап Еврохоккейтура.