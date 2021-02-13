Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура
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Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян.
В основное время встречи в составе сборной России отличился Данила Моисеев, которому ассистировали Никита Чибриков и Сергей Шмелёв.
За Швецию забил Эмиль Петтерссон.
В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу российской команде принёс бросок Владимира Бутузова.
Следующим соперником сборной России станет Чехия. Матч состоится 14 февраля.
Ранее сообщалось, что сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче Еврохоккейтура.