Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

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Сборная России одержала победу над национальной командой Швеции в матче третьего этапа Еврохоккейтура — Шведских хоккейных игр.
Сборная России по буллитам обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура
  • © Ludvig Thunman/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу россиян.

В основное время встречи в составе сборной России отличился Данила Моисеев, которому ассистировали Никита Чибриков и Сергей Шмелёв.

За Швецию забил Эмиль Петтерссон.

В овертайме команды не выявили сильнейшего, а в серии послематчевых буллитов победу российской команде принёс бросок Владимира Бутузова.

Следующим соперником сборной России станет Чехия. Матч состоится 14 февраля.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии в серии буллитов обыграла команду Чехии в матче Еврохоккейтура.

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