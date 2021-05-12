Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч Чешских игр со Швецией

Короткая ссылка
Опубликованы сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч со Швецией, который пройдёт в рамках заключительного этапа Евротура — Шведский игр.
Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч Чешских игр со Швецией
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

Состав опубликован пресс-службой национальной команды.

Вратари: Самонов (Бочаров);

Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов;

Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов;

Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов;

Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Воронков.

Встреча пройдёт 12 мая. Начало — 17:00 мск. Турнир продлится до 15 мая.

Далее россияне выступят на чемпионате мира по хоккею в Риге, который стартует 21 мая.

Ранее сообщалось, что Евгений Дадонов не сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить