Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч Чешских игр со Швецией
- © РИА Новости / Алексей Куденко
Состав опубликован пресс-службой национальной команды.
Вратари: Самонов (Бочаров);
Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов;
Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов;
Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов;
Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Воронков.
Встреча пройдёт 12 мая. Начало — 17:00 мск. Турнир продлится до 15 мая.
Далее россияне выступят на чемпионате мира по хоккею в Риге, который стартует 21 мая.
Ранее сообщалось, что Евгений Дадонов не сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.