Стали известны сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч Чешских игр со Швецией

Опубликованы сочетания звеньев сборной России по хоккею на матч со Швецией, который пройдёт в рамках заключительного этапа Евротура — Шведский игр.

© РИА Новости / Алексей Куденко

Состав опубликован пресс-службой национальной команды. Вратари: Самонов (Бочаров); Яковлев — Хафизуллин, Слепышев — Шалунов — Окулов; Дронов — Ожиганов, Подколзин — Красковский — Бурдасов; Рафиков — Марченко, Сафонов — Зернов — Галимов; Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин, Воронков. Встреча пройдёт 12 мая. Начало — 17:00 мск. Турнир продлится до 15 мая. Далее россияне выступят на чемпионате мира по хоккею в Риге, который стартует 21 мая. Ранее сообщалось, что Евгений Дадонов не сыграет за сборную России по хоккею на ЧМ.