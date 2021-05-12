Без звёзд НХЛ и на фоне поражений: как сборная России готовится к ЧМ по хоккею в Латвии

Сборная России продолжает подготовку к чемпионату миру по хоккею 2021 года. Команда уже лишилась своего капитана Вадима Шипачёва, получившего повреждение, а из-за позднего старта розыгрыша Кубка Стэнли и обилия травм рискует остаться без качественного усиления из НХЛ. RT рассказывает, в каком состоянии подопечные Валерия Брагина подошли к последней проверке перед первенством планеты — четвёртому этапу Еврохоккейтура в Чехии.

До старта чемпионата мира по хоккею в Риге осталось меньше десяти дней. Уже 21 мая сборная России примет участие в матче открытия турнира, в котором померится силами с национальной командой Чехии. Сейчас же подопечные Валерия Брагина находятся в Праге, где в среду стартует заключительный этап Еврохоккейтура. Именно его результаты и помогут составить более детальное мнение о готовности «красной машины» к главному турниру года. Однако пока можно сделать вывод, что действующие бронзовые призёры ЧМ пребывают не в лучшем состоянии.

Одной из главных является кадровая проблема. Вероятно, штаб Брагина рассчитывал на солидное усиление из Национальной хоккейной лиги, но может случиться так, что оно окажется минимальным. И на это есть сразу несколько причин. Первая из них заключается в том, что до настоящего момента не определена дата начала плей-офф. Изначально предполагалось, что регулярный чемпионат завершится 8 мая, а розыгрыш Кубка Стэнли стартует 11 числа, но из-за нескольких перенесённых матчей этим планам не суждено было осуществиться.

Да, уже сейчас известны все участники плей-офф, однако сыграны далеко не все встречи регулярки. И если в Восточном и Западном дивизионах последние матчи будут проведены 12 и 14 мая соответственно, то в Северном — лишь 19-го. И пока неясно, каким образом руководство собирается выходить из этой ситуации. По словам заместителя комиссара НХЛ Билла Дейли, лига рассматривала вариант, при котором розыгрыш Кубка Стэнли стартует уже 15 мая — до того, как коллективы из Канады решат все вопросы. Но в итоге сдвинула начало соревнований на день позже.

В любом случае ни одна из серий не будет завершена до старта чемпионата мира. Обычно в плей-офф НХЛ матчи проводятся через день, а для прохода в следующий раунд необходимо выиграть минимум четыре из семи игр. Поэтому первые полуфиналисты конференций определятся не ранее 22 числа. Таким образом, хоккеисты гарантированно опоздают к старту соревнований, ведь, помимо прочего, будут вынуждены пройти трёхдневный карантин.

Безусловно, далеко не все российские хоккеисты смогли квалифицироваться в плей-офф. Из 40 заигранных в сезоне россиян право побороться за трофей получили 22, однако это не сильно отразилось на заявке сборной России на чемпионат мира. Причина в состоянии здоровья, которое уже помешало целому ряду игроков отправиться в Латвию. Так, из-за травм Брагин недосчитался двух представителей вратарской линии «Нью-Йорк Рейнджерс» — Игоря Шестёркина и Александра Георгиева.

«Вратари Игорь Шестёркин и Александр Георгиев не смогут помочь национальной сборной на чемпионате мира. Оба игрока выразили желание принять участие в мировом первенстве, но по решению клуба — рекомендациям врачей «Рейнджерс» — не будут отпущены на ЧМ-2021», — заявили в пресс-службе сборной России.

С такой же формулировкой в расположение национальной команды не были отпущены хоккеисты «Даллас Старз» — голкипер Антон Худобин и форвард Денис Гурьянов. На данный момент отсутствует ясность и относительно возможного приезда в Ригу Павла Бучневича из «Рейнджерс» и Ивана Проворова из «Филадельфии». В семье Евгения Дадонова ожидается пополнение, поэтому он пропустит ЧМ. Ситуация с его одноклубником Никитой Зайцевым должна проясниться в среду.

На данный момент известно, что к сборной присоединятся Артём Зуб из «Оттавы», Никит Задоров из «Чикаго», Михаил Григоренко и Владислав Гавриков из «Коламбуса», а также Николай Кныжов из «Сан-Хосе». При этом трёх последних нельзя отнести к звёздам лиги. Экс-форвард ЦСКА не очень удачно провёл регулярку и отметился лишь 12 (4 + 8) очками в 32 матчах. Его партнёр по «Блю Джекетс» записал себе в актив столько же баллов (2 + 10) в 55 играх, а 23-летний защитник «Шаркс» — на два меньше (2 + 8) также в 55 матчах.

Потери сборной не ограничиваются «отказниками» из НХЛ. За две недели до начала первенства планеты команда лишилась своего капитана Вадима Шипачёва. Центрфорвард «Динамо» получил повреждение верхней части тела и выбыл из строя на неопределённый срок. Судя по всему, заменить его призван обладатель Кубка Гагарина в составе «Авангарда» Денис Зернов, вызванный в расположение коллектива за несколько дней до объявления о травме соотечественника. Также отмечается, что вызов получил ещё один представитель омичей — Кирилл Семёнов, но был вынужден отказаться.

«Мне… позвонил Роман Ротенберг, глава штаба сборной. Я даже растерялся немного. Не ожидал такого звонка. Он спросил, как самочувствие, готов ли я играть. Я дал понять, что мне нужны минимум две недели на восстановление. До сих пор не могу бросать шайбу по воротам с той силой, как раньше. Даже на вбрасывания не смогу встать», — признался Семёнов в эфире «Матч ТВ».

При этом на днях стало известно, что в тренерский штаб сборной войдёт наставник юниорской команды Альберт Лещёв, подопечные которого завоевали серебро на первенстве планеты в США.

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«Могу сказать, что Альберт Лещёв присоединится к тренерскому штабу первой сборной России. Брагин, Лещёв, Титов, Шафранов — они будут работать со сборной», — заявил «Чемпионату» первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

На данный момент можно смело сказать, что тренерскому штабу придётся немало поработать в преддверии первенства планеты. И речь не только о встраивании в команду легионеров из НХЛ, но и об улучшении игры в целом. Повод задуматься об этом появился по итогам выступления сборной России на Еврочеллендже, который обернулся двумя поражениями от швейцарцев (1:3, 0:1).

Несомненно, неудачи можно было бы списать на отсутствие в составе ряда лидеров, ведь в тот момент к команде не успели присоединиться финалисты Кубка Гагарина, однако вряд ли это может быть серьёзным оправданием.

Таким образом, заключительный этап Еврохоккейтура, который пройдёт в Чехии с 12 по 15 мая, станет во многом определяющим с точки зрения оценки перспектив сборной России на первенстве планеты. Серия неудач в Праге заставит всерьёз усомниться в шансах подопечных Брагина побороться за высокие места в Латвии, ведь ждать качественного усиления состава по ходу первенства не приходится.