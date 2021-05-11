Главный тренер юниорской сборной России высказался о лидерах команды на ЮЧМ-2021

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Главный тренер юниорской сборной России по хоккею Альберт Лещёв высказался об игроках команды Матвее Мичкове и Иване Мирошниченко после чемпионата мира 2021 года.
Главный тренер юниорской сборной России высказался о лидерах команды на ЮЧМ-2021
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«Каждый игрок индивидуален. Не будет второго Капризова — будут новый Мичков и новый Мирошниченко. А потом будут ещё какие-то ребята. Они все индивидуально сильные, разные, со своей харизмой. Любой игрок — личность. К каждому необходим подход. Однако я могу сказать, что это крайне порядочные, честные и трудолюбивые люди, которые очень любят хоккей», — приводят слова Лещёва «Известия».

Мичков стал лучшим бомбардиром ЮЧМ-2021 и был признан его самым ценным игроком. На его счету 16 (12 + 4) очков в семи матчах. Он также стал лучшим снайпером чемпионата мира, установив новый рекорд для россиян на турнире.

Ранее Губерниев восхитился российскими хоккеистами, завоевавшими серебро ЮЧМ-2021.

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