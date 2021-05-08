Губерниев восхитился российскими хоккеистами, завоевавшими серебро ЮЧМ-2021

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о серебре юниорской сборной России на чемпионате 2021 года в США.

«Во-первых, поздравляю парней с серебром. Они провели хороший турнир. И звёзды у нас есть, и самый ценный игрок, и лучший бомбардир, и вообще россыпь талантов, которые ещё на следующий год сыграют. Но для того чтобы побеждать эту Канаду, нужно показывать не хороший хоккей, а хоккей отличный, хоккей классный, хоккей без изъянов. На самом деле я хочу восхититься этой командой, потому что действительно сделали всё, что могли», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Он также отметил работу тренерского штаба. Тем не менее, по мнению Губерниева, сборная не смогла показать лучший хоккей в матче с Канадой.

В финале российская команда проиграла Канаде со счётом 3:5, хотя дважды вела по ходу встречи. Россияне последний раз выигрывали ЮЧМ в 2007 году.

Ранее сообщалось, что болельщики встретили в аэропорту юниорскую сборную России по хоккею.