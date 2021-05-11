Плей-офф НХЛ начнётся 16 мая
- Reuters
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Об этом сообщила пресс-служба НХЛ. В первом матче первого раунда плей-офф «Вашингтон Кэпиталз» примет «Бостон Брюинз», матч начнётся в 02:15 мск.
Полное расписание матчей плей-офф будет опубликовано в ближайшие дни, поскольку полный состав пар первого раунда пока остаётся неизвестным. На данный момент определились четыре пары. Помимо «Бостона» и «Вашингтона», это пары «Нэшвилл Предаторз» — «Каролина Харрикейнз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Айлендерс» — «Питтсбург Пингвинз».
Первоначально планировалось, что плей-офф НХЛ стартует 19 мая.
Ранее сообщалось, что определились все участники плей-офф Кубка Стэнли — 2021.