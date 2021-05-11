Определились все участники плей-офф Кубка Стэнли-2021

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Стали известны все клубы, которые будут участвовать в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Определились все участники плей-офф Кубка Стэнли-2021
  • Reuters
  • © Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports

Благодаря победе «Монреаль Канадиенс» над «Эдмонтон Ойлерз» (4:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ, стали известны все участники плей-офф Кубка Стэнли. 

Вместе с «Монреалем», из Северного дивизиона в плей-офф попали «Торонто Мейпл Лифс», «Эдмонтон» и «Виннипег Джетс», из Центрального — «Каролина Харрикейнз», «Флорида Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нэшвилл Предаторз», из Восточного — «Питтсбург Пингвинз», «Вашингтон Кэпиталз», «Бостон Брюинз» и «Нью-Йорк Айлендерс», а из Западного — «Вегас Голден Найтс», «Колорадо Эвеланш», «Миннесота Уайлд» и «Сент-Луис Блюз».

Пока неизвестна сетка плей-офф, поскольку ещё не окончательно места между командами пока не распределены.

Плей-офф НХЛ стартует 16 мая.

Ранее передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ.

 

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