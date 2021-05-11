Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».

Встреча, проходившая в «Юнайтед-центре» в Чикаго, завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Автором победной шайбы в составе «Далласа» стал Джейсон Робертсон. Ещё по разу отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. У «Блэкхоукс» забрасывали Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза.

На счету российского форварда гостей Дениса Гурьянова результативная передача. Вратарь «Старз» Антон Худобин пропустил игру из-за травмы. Защитник хозяев Никита Задоров очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромила «Тампу» в матче НХЛ.