Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Даллас Старз» одержал победу над «Чикаго Блэкхоукс».
Передача Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Kamil Krzaczynski-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Юнайтед-центре» в Чикаго, завершилась победой гостей со счётом 5:4.

Автором победной шайбы в составе «Далласа» стал Джейсон Робертсон. Ещё по разу отличились Джо Павелски, Миро Хейсканен, Йоэль Кивиранта и Джейсон Дикинсон. У «Блэкхоукс» забрасывали Алекс Дебринкэт, Пиус Зутер, Дилан Строум и Винни Хиностроза.

На счету российского форварда гостей Дениса Гурьянова результативная передача. Вратарь «Старз» Антон Худобин пропустил игру из-за травмы. Защитник хозяев Никита Задоров очков не набрал.

Ранее сообщалось, что «Флорида» разгромила «Тампу» в матче НХЛ.

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