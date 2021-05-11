«Флорида» разгромила «Тампу» в матче НХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» одержал крупную победу над «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Флорида» разгромила «Тампу» в матче НХЛ
  • Reuters
  • © Jerome Miron-USA TODAY Sports

Встреча, проходившая в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой «Пантерз» со счётом 4:0.

Заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг.

Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский не принимал участия в матче. Форвард Григорий Денисенко очков не набрал, а Никита Гусев пропустил эту игру.

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой недели в НХЛ.

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