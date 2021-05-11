«Флорида» разгромила «Тампу» в матче НХЛ
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Встреча, проходившая в «Би-Би-энд-Ти-центре» в Санрайзе, завершилась победой «Пантерз» со счётом 4:0.
Заброшенными шайбами отметились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Вераге и Александер Веннберг.
Российский голкипер хозяев Сергей Бобровский не принимал участия в матче. Форвард Григорий Денисенко очков не набрал, а Никита Гусев пропустил эту игру.
Вратарь «Тампы» Андрей Василевский отразил 26 бросков из 30. Защитник Михаил Сергачёв не отметился результативными действиями.
Ранее сообщалось, что Капризов признан второй звездой недели в НХЛ.