Оргкомитет ЧМ по хоккею в Латвии готовит резервную площадку для турнира

Оргкомитет чемпионата мира по хоккею готовит резервную тренировочную площадку для турнира в ледовом холле «Вольво» из-за неготовности арены «Даугава».

«Если «Даугава» не будет сдана в эксплуатацию 12 мая, существует огромный риск, что приехавшие 18 мая команды останутся без льда. Понятно, что мы не можем полностью полагаться на ситуацию, что «Даугава» будет готова к 16 мая. Важно, чтобы чемпионат мира прошёл без заминок. Сделаем всё, чтобы был лёд, чтобы у хоккеистов было где кататься, а после турнира оценим результаты и что из этого получилось», — цитирует слова президента Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса объединённый сайт Латвийского радио и телевидения.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А и сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Худобин и Гурьянов не сыграют за сборную России на ЧМ по хоккею.