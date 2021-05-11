Оргкомитет ЧМ по хоккею в Латвии готовит резервную площадку для турнира

Короткая ссылка
Оргкомитет чемпионата мира по хоккею готовит резервную тренировочную площадку для турнира в ледовом холле «Вольво» из-за неготовности арены «Даугава».
Оргкомитет ЧМ по хоккею в Латвии готовит резервную площадку для турнира
  • РИА Новости

«Если «Даугава» не будет сдана в эксплуатацию 12 мая, существует огромный риск, что приехавшие 18 мая команды останутся без льда. Понятно, что мы не можем полностью полагаться на ситуацию, что «Даугава» будет готова к 16 мая. Важно, чтобы чемпионат мира прошёл без заминок. Сделаем всё, чтобы был лёд, чтобы у хоккеистов было где кататься, а после турнира оценим результаты и что из этого получилось», — цитирует слова президента Латвийской федерации хоккея Айгарса Калвитиса объединённый сайт Латвийского радио и телевидения.

Чемпионат мира по хоккею пройдёт в Риге с 21 мая по 6 июня. Сборная России попала в группу А и сыграет с командами Белоруссии, Чехии, Дании, Словакии, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Ранее сообщалось, что Худобин и Гурьянов не сыграют за сборную России на ЧМ по хоккею.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить