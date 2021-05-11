Худобин и Гурьянов не сыграют за сборную России на ЧМ по хоккею

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Вратарь и форвард «Даллас Старз» Антон Худобин и Денис Гурьянов не смогут помочь сборной России по хоккею на чемпионате мира 2021 года в Риге.
Худобин и Гурьянов не сыграют за сборную России на ЧМ по хоккею
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба национальной команды со ссылкой на слова генерального менеджера «Далласа» Джима Нилла, игроки пропустят турнир по медицинским соображениям — у обоих хоккеистов травмы нижних частей тела.

С 12 по 15 мая сборная России примет участие в последнем этапе Еврохоккейтура — Чешских играх. 

Затем россияне сыграют на чемпионате мира в Риге, который пройдёт с 21 мая по 6 июня.

Ранее сообщалось, что хоккеисты «Коламбус Блю Джекетс» Владислав Гавриков и Михаил Григоренко присоединятся к сборной России на сборе в Праге.

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