Помощь из-за океана: кто из российских хоккеистов НХЛ может усилить сборную на ЧМ

В Национальной хоккейной лиге скоро завершится регулярный чемпионат, после чего станет ясно, кто из игроков продолжит бороться за Кубок Стэнли, а кто закончит клубный сезон и сможет выступить на чемпионате мира в Латвии. Сборная России может рассчитывать на весьма серьёзное подкрепление. RT рассказывает об основных кандидатах на попадание в национальную команду из НХЛ.

Павел Бучневич, Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

«Нью-Йорк Рейнджерс» вполне мог бы стать главным бенефициаром сборной России на чемпионате мира в Латвии. В клубе играют сразу пять отечественных хоккеистов. Трёх из них можно смело отнести к железным кандидатам в национальную команду.

Однако одного болельщики точно не дождутся: нападающий Артемий Панарин заранее объявил, что пропустит первенство планеты. Официально он сослался на тяжесть текущего сезона и нежелание вновь оказываться в «пузыре», но также существует версия, что отказ был вызван скандалом с якобы избитой в Риге девушкой. Однако даже если бы лучший российский бомбардир регулярки был настроен сыграть под руководством Валерия Брагина, с которым его связывает победа на молодёжном чемпионате мира, то помешать могло бы и недавнее столкновение с Томом Уилсоном. Из-за полученных травм Панарин рискует пропустить остаток сезона, и поездка в Латвию для него в любом случае становится лишней.

Но в составе «Рейнджерс» остаются ещё два ценных для сборной игрока. Форвард Павел Бучневич в этом сезоне добился невероятного прогресса и стал важной частью своего клуба. Сейчас он занимает третье место среди лучших российских бомбардиров, уступая Кириллу Капризову только из-за меньшего количества голов. Однако помешать приехать в сборную Бучневичу может истекающий контракт. Пока новое соглашение не подписано, представить, что игрок НХЛ поедет на чемпионат мира, очень сложно.

В худшем случае из «Рейнджерс» остаётся ждать только Игоря Шестёркина. Свой второй сезон в НХЛ он провёл весьма достойно, принеся команде 15 побед и оформив два «сухаря». Из соотечественников олимпийский чемпион уступает по проценту отражённых шайб только Семёну Варламову и Андрею Василевскому, что делает его незаменимым для сборной. Шестёркину наверняка и самому захочется сыграть на турнире, с которым у него не складываются отношения: свои две бронзовые медали он выиграл, не выходя на лёд, а при его непосредственном участии сборная уступила Канаде в четвертьфинале 2018 года.

Иван Проворов («Филадельфия Флайерз»)

«Филадельфия Флайерз» уже давно по нечётным сезонам пропускает Кубок Стэнли, и эта традиция открывает двери в сборную Ивану Проворову. Хотя его команда и не пробилась в плей-офф, но к российскому защитнику не должно быть претензий в этом сезоне. Он заканчивает год с положительным показателем «плюс-минус», а этого кроме него добился только совсем ещё неопытный соотечественник Егор Замула.

Проворов также сохранил за собой статус защитника-бомбардира, пускай и не настолько яркого, каким он был в прошлом сезоне. В нынешней регулярке у него нет голов в большинстве (год назад их было семь), но свои пол-очка за игру он стабильно набирает. При этом Проворов проводит в среднем на льду больше 25 минут за игру, а это восьмой показатель в лиге — такого востребованного защитника сборная России не должна упускать.

Денис Гурьянов («Даллас Старз»)

«Даллас Старз» пока ещё борется за плей-офф. У команды остаётся ещё четыре матча на выезде, и в теории она может отобрать последнюю путёвку в Центральном дивизионе у «Нэшвилл Предаторз». Но шансов на это всё-таки не так много, так как отыграть нужно четыре очка, а у «хищников» хватает своих матчей.

Если «Старз» так и не пробьются в Кубок Стэнли, то шанс поехать на чемпионат мира появится у Дениса Гурьянова. Правда, если судить только по статистике, его вызов не кажется таким уж необходимым. Один из героев прошлогоднего плей-офф успел набрать всего лишь 29 очков и забросил 11 шайб. Однако у Гурьянова был долгий период, когда у него не шла игра, и свои проблемы он всё-таки сумел преодолеть. В десяти последних матчах у 23-летнего форварда в активе было девять баллов, а это уже неплохой показатель. Гурьянов хорошо знаком Брагину по выступлениям на молодёжном чемпионате мира, и тренер вполне может ему довериться.

В «Далласе» также остаётся вратарь Антон Худобин. После прошлогоднего плей-офф он стал чаще выходить на лёд, но в суперзвезду среди голкиперов не превратился. Худобину вот-вот исполнится 35 лет, а в такой возрасте нужно иметь весьма веские доводы, чтобы играть за сборную. Его статистика сейчас не намного лучше, чем у Александра Георгиева из «Рейнджерс», и если Брагину понадобится ещё один вратарь из НХЛ, то он скорее сделает свой выбор в пользу более молодого игрока. Нельзя забывать, что турнир в Риге станет важной проверкой перед Олимпиадой, а на неё Худобин вряд ли претендует.

Никита Зайцев, Артём Зуб, Евгений Дадонов («Оттава Сенаторз»)

Ещё два защитника в сборную России могут прибыть из «Оттава Сенаторз». Никита Зайцев и Артём Зуб уже точно не сыграют в плей-офф и в скором времени закончат сезон. Правда, из-за переноса матчей регулярки они освободятся только после 12 мая, в то время как первенство планеты стартует уже 21-го.

Кандидатура Зайцева едва ли может подвергаться сомнению. Один из ведущих игроков обороны в НХЛ необходим сборной и вполне может составить первую пару с Проворовым. Зайцев заканчивает сезон с неприятным показателем «–12», но иного от лидера не самой сильной команды, проводящего очень много времени на льду, ждать не приходится.

К тому же сборная испытывает серьёзный дефицит правых защитников, и поэтому она не вправе упускать не только Зайцева, но и его одноклубника Зуба. Первый сезон олимпийского чемпиона в «Оттаве» получился очень достойным — он быстро дорос до игрока второй пары и ни разу не уходил со льду с показателем хуже, чем «–2» за матч, так что к провалу команды в регулярке Зуб никак не причастен. Любопытно, что он забросил три шайбы, при том что всего за сезон целился по воротам лишь 33 раза.

От «Оттавы» сборной также потребуется Евгений Дадонов. Нынешний сезон ему нельзя записать в актив — всего лишь 13 голов и 7 передач, а в большинстве он и вовсе набрал только одно очко. Но у Дадонова есть шанс вновь оказаться в одной тройке с Вадимом Шипачёвым, с которым они здорово играли в СКА. Если к ним присоединится и Бучневич, то первое звено сборной уже обретёт окончательный вид.

Александр Барабанов («Сан-Хосе Шаркс»)

Для Александра Барабанова дебютный сезон в НХЛ едва не обернулся провалом. Бывший форвард СКА начинал в «Торонто Мэйпл Лифз», но набрал лишь одно очко за 13 матчей. К счастью, в него поверил «Сан-Хосе Шаркс», и в новой команде нападающий сразу же раскрылся. Два гола и три передачи в пяти играх буквально реанимировали карьеру олимпийского чемпиона.

Правда, спасти команду от досрочного окончания сезона Барабанов так и не успел. Но зато он должен был обратить на себя внимание тренерского штаба сборной. В том, что именно сейчас он находится в хорошей форме, можно не сомневаться. К тому же Барабанов совсем недавно играл за СКА и должен быстро наладить отношения с подопечными Брагина, который в национальной команде должно быть немало.

Владислав Гавриков, Михаил Григоренко («Коламбус Блю Джекетс»)

Ещё один стабильно играющий в НХЛ защитник, который не будет занят во время чемпионата мира, — это Владислав Гавриков. Хотя в его адрес редко доносятся хвалебные отзывы, а его «Коламбус Блю Джекетс» располагается на последнем месте Центрального дивизиона, сборной всё-таки не помешает ещё один игрок, привыкший к жёсткой энхаэловской борьбе, которую именно в худших командах лиги и приходится наблюдать.

Так же как Дадонов и Гурьянов, на руку помощи со стороны Брагина может рассчитывать и Михаил Григоренко. Его возвращение в НХЛ получилось совсем не таким, каким ему бы хотелось. В «Коламбусе» он набрал лишь 11 очков в 29 матчах, а клуб даже выставлял его на драфт отказов. Но если проблемы форварда связаны не с неподходящим ему стилем игры, а с физической формой, то едва ли ему позволят набирать её на чемпионате мира.