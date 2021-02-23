Обвинения Назарова и временная пауза: что известно о скандале с Панариным

В «Нью-Йорк Рейнджерс» назвали «сфабрикованной» историю об избиении Артемием Панариным девушки в 2011 году, которую рассказал его бывший тренер Андрей Назаров. Клуб сообщил, что россиянин временно покинет расположение команды. В НХЛ пообещали следить за развитием событий. Между тем депутат Государственной думы Дмитрий Свищёв заявил, что нападающий может понести ответственность, если будет написано заявление в полицию. В свою очередь, экс-наставник сборной России Владимир Плющёв объяснил, почему у форварда могут возникнуть серьёзные проблемы за океаном.

Артемий Панарин отрицает любые обвинения, содержащиеся в «сфабрикованной истории» об избиении им 18-летней девушки в Риге в 2011 году. Такое заявление сделал клуб хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» в понедельник вечером, спустя день после публикации скандального интервью с бывшим тренером россиянина Андреем Назаровым.

«Артемий потрясён и обеспокоен. Он временно покинет расположение команды. Клуб полностью поддерживает Артемия и будет работать вместе с ним, чтобы определить источник этих необоснованных обвинений», — говорится в официальном Twitter «Рейнджерс».

Судя по информации американских СМИ, сторону спортсмена в сложившейся ситуации заняла и НХЛ. Местный журналист Дэн Розен опубликовал в своих социальных сетях соответствующее заявление лиги, в котором говорится, что НХЛ поддерживает Панарина и его клуб и продолжает следить за развитием событий.

Ранее другой местный корреспондент, Ларри Брукс, сообщил, что Артемий в ближайшее время не будет играть за «Рейнджерс». Об этом же написал в своём Telegram-канале известный российский хоккейный журналист Павел Лысенков. По его мнению, ситуация может пойти как по пессимистичному для спортсмена сценарию, так и по оптимистичному.

Первый якобы включает в себя расторжение контракта и вынужденный отъезд в Россию. Второй подразумевает уход нападающего во временный отпуск за свой счёт, пока клуб не сделает официальное заявление. Судя по всему, именно по этому сценарию события и развиваются.

«Рейнджерс» — очень щепетильный клуб, который тщательно следит за своей репутацией. Им важно, чтобы не случилось «дело Войнова — 2». Панарин — их лучший игрок, он им нужен. Сейчас важно защитить Артемия в этой истории, чтобы команда его не потеряла», — объяснил Лысенков.

Последний на данный момент матч в НХЛ Панарин провёл совсем недавно — 20 февраля. Команда россиянина уверенно обыграла «Вашингтон Кэпиталз» — 4:1, а сам он отдал две голевые передачи. Всего в текущем сезоне в его активе 18 баллов за результативность в 14 матчах.

«Наш нападающий отправил девушку на пол несколькими мощными ударами»

Ранее Назаров рассказал о скандале девятилетней давности, в который якобы попал совсем молодой Панарин. По его словам, после поражения от рижского «Динамо» 11 декабря на выезде в матче регулярного чемпионата КХЛ талантливый нападающий вместе с несколькими легионерами отправился «расслабиться».

«Погулял в баре отеля «Рэдиссон». Причём в процессе вечернего отдыха ему чем-то не понравилась юная посетительница заведения. 18-летнюю гражданку Латвии наш нападающий отправил на пол несколькими мощными ударами. Известен ли повод? Сейчас уже сложно сказать. Избив девушку, он поспешил в номер. И просил довести его товарища по команде Мишу Анисина, который в баре, в отличие от Артемия, заказывал только сок. Но полиция подъехала быстро. Панарина задержали. Составили протокол», — рассказал специалист в интервью «Комсомольской правде».

По словам Назарова, Артемию грозил реальный тюремный срок, но за него вступились «авторитетные жители Риги», которые потребовали за свою помощь €40 тыс. наличными. Дело в итоге удалось замять.

«Мы же перед родителями той девочки, которая пострадала от Панарина, и перед ней самой даже не извинились. Зато сделали всё, чтобы наша восходящая звезда не загремела в каталажку, не загубила карьеру. В его жизни не случилось бы ни НХЛ со 100 млн от «Рейнджерс», ни красавицы-жены в одном из самых богатых городов мира. Отсидев несколько лет, калымил бы таксистом или работал бы сейчас на заправке в городе Чехове… Но что точно понятно: мы тогда оказались неправы. Артемий не заслужил того, чтобы его всем миром спасали от наказания за то, что он бил девушку», — добавил тренер.

Также экс-наставник «Витязя» рассказал о случаях воровства со стороны Панарина у «товарищей по детской команде» и «готовности поднять руку на слабого».

В Латвии информацию об избиении Панариным девушки в 2011-м уже успели опровергнуть. Местный журналист Айвис Калниньш со ссылкой на представителя отеля, в баре которого, предположительно, мог произойти инцидент, и другие источники сообщили, что ничего подобного в заведении в то время не случалось.

По информации «РБ-Спорт», конфликт между Панариным и девушкой в тот день всё-таки произошёл, однако Назаров преувеличил его масштаб. Утверждается, что хоккеист пригласил гостью бара на танец, но та ответила отказом, после чего и случилась ссора. На место происшествия действительно прибыла полиция, но быстро покинула его, а помощь врачей никому не понадобилась.

«Если преступление произошло, Панарин будет нести ответственность…»

Слова Назарова вызвали серьёзный резонанс в российском хоккейном сообществе. Некоторые эксперты призвали общественность не торопиться с выводами, а другие, напротив, осудили Артемия и подчеркнули, что подобное поведение, пусть даже со стороны звезды НХЛ, нельзя оставлять без внимания. В свою очередь, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский, немало поигравший за океаном, рассказал, какие последствия для Панарина может иметь эта история.

«По словам Назарова, всё произошло в 2011 году, а не прямо сейчас. Да и, честно говоря, никогда не попадал в такие ситуации, поэтому не знаю, как на это может отреагировать руководство НХЛ. Да, всем памятна история Вячеслава Войнова, которого обвинили в домашнем насилии. Но тогда всё происходило по горячим следам, а тут минуло десять лет. Мало ли что там было! Панарин тогда ведь даже не играл в НХЛ. Это в лиге уже за своими хоккеистами тщательно следят. Сложно сказать, как могут наказать Артемия», — заявил Каменский в интервью RT.

Также по теме «Надо иметь голову на плечах»: в России осудили хоккейного тренера, обучавшего детей боевым приёмам Хоккейный специалист Андрей Студеникин был отстранён от работы после того, как в интернете появилось видео, на котором он обучает...

А чемпион мира Александр Волчков ужаснулся самому факту возникновения данного скандала.

«Конечно, вопросы в первую очередь следует задавать непосредственным участникам событий. На мой взгляд, творится просто чёрт-те что. Какие только подробности не всплывают спустя годы… К сожалению, как в мире вообще, так и в спорте в частности сегодня царят нечеловеческие отношения. Нужно спросить у Назарова, какие цели он преследовал, рассказывая данную историю. Может, он таким образом хочет найти себе работу?» — предположил эксперт в беседе с RT.

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в сложившейся ситуации, напротив, выступил на стороне тренера. Он назвал Назарова «неглупым человеком» и предположил, что у него за годы молчания попросту наболело.

«У меня тоже возникают к Панарину претензии. Жизни не видел, а начинает философствовать, хотя и близко не Ницше. Артемий — великий игрок, но это не значит, что он должен давать нам рекомендации, как жить», — приводит слова Кожевникова «Чемпионат».

А бывший главный тренер сборной России Владимир Плющёв предположил, что из-за данного скандала у нападающего могут возникнуть в НХЛ серьёзные неприятности, поскольку за океаном очень внимательно относятся к имиджу своих хоккеистов.

«Отпуск Панарина с этой историей и связан. В Америке очень щепетильные люди, они дорожат своим имиджем. Не понимаю, почему они по всем вопросам, если кто-то что-то скажет, сразу начинают раздувать… Мне не совсем эта ситуация понятна. Возможно, там взяли паузу, чтобы выяснить подробности. Но я думаю, если ситуация подтвердится, у Артемия могут быть проблемы. Какие? Я не знаю, что они будут предпринимать», — отметил специалист.

В свою очередь, депутат Государственной думы и президент Федерации кёрлинга России Дмитрий Свищёв подчеркнул, что спортсмены в стране ни в коем случае не должны быть неприкосновенны, насколько высок ни был бы их статус.

«Мы с вами совсем недавно были свидетелями, когда всё заканчивалось уголовным наказанием. Видим, как развивались события в США, где нашего известного хоккеиста осудили (Вячеслав Войнов — RT). Если преступление произошло на территории РФ, значит, Панарин будет нести ответственность по российским законам, если в Латвии — по латвийским. Но для этого кто-то должен написать заявление. Назаров, если всё знает и столько молчал, обязан сделать это. Интересно другое: почему он начинает говорить об этом только сейчас? Если Назаров распространяет слухи про Панарина, он должен понести за это наказание», — подытожил Свищёв.