Хет-трик из передач: Панарин затмил Овечкина в матче НХЛ «Рейнджерс» — «Вашингтон»

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил 709-ю шайбу в лиге и вышел по этому показателю на седьмое место в истории НХЛ. Также россиянин провёл на льду более 27 минут. Однако это не помогло его команде набрать очки. Победу сопернику принесли три результативные передачи Артемия Панарина и 31 сейв Игоря Шестёркина.

Матч между «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Вашингтон Кэпиталз» изначально вызывал у отечественных болельщиков повышенный интерес, ведь на льду должны были встретиться целый ряд россиян: Игорь Шестёркин, Александр Георгиев, Артемий Панарин и Павел Бучневич с одной стороны и Дмитрий Орлов и Александр Овечкин — с другой. В результате игра получилась по-настоящему захватывающей. На двоих команды забросили шесть шайб, а судьба противостояния решилась лишь в самой его концовке.

Но главным героем, несмотря на итоговое поражение «Кэпиталз» (2:4), можно назвать Овечкина. Александр знал, что следующий гол станет для него 709-м в НХЛ и поможет выйти на чистое седьмое место в списке лучших бомбардиров лиги в истории. В результате нападающий был как никогда нацелен на чужие ворота, которые защищал Шестёркин. Во-первых, он провёл на льду 27 минут и 17 секунд. За последние десять лет это для хоккеиста — лишь второй такой показатель в «регулярке». Во-вторых, форвард нанёс сразу семь бросков.

«Я чувствовал себя хорошо. Я был свежим, чувствовал шайбу, и нам нужно было брать этот матч. Иногда в таких ситуациях кто-то должен проводить двойные смены, чтобы переломить ход игры. И я был к этому готов», — приводит слова нападающего официальный сайт НХЛ.

В итоге один из семи бросков в середине третьего периода получился результативным. Овечкин «прошил» Шестёркина фирменным выстрелом из левого круга вбрасывания и сократил отставание «Вашингтона» в счёте до минимума — 2:3.

Данный гол позволил ему выйти на седьмое место в гонке лучших снайперов в истории НХЛ. Причём обошёл россиянин Майка Гартнера, который большую часть карьеры также провёл в «Вашингтоне». Теперь отечественного спортсмена опережают только шестеро хоккеистов: Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731) и Фил Эспозито (717).

«Да, очень здорово двигаться дальше. Но я ещё не закончил. Нужно просто наслаждаться моментом. Этим временем — здесь и сейчас. Конечно, наша команда пока играет не идеально. Мы только ищем себя, но знаете, на старте сезона такое случается. Я думаю, каждый раз, когда мы именно играем в хоккей, то одерживаем победы. А вот когда прекращаем играть, это стоит нам очков и победных матчей», — добавил Овечкин.

Впрочем, в текущем сезоне показатели результативности Александра пока остаются довольно скромными. В семи матчах регулярного первенства он поразил чужие ворота лишь трижды и отдал пять результативных передач. При этом четыре встречи с 22 по 28 января он пропустил из-за попадания в COVID-протокол лиги. Но главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт считает, что у 35-летнего ветерана всё ещё впереди.

«Это потрясающее достижение. Я думаю, Алекс охотился за ним весь этот вечер. Он стрелял и стрелял из разных позиций. Я много лет наблюдал за ним с другой скамейки запасных, а теперь оказался на лавке вместе с ним, где ещё раз в полной мере могу оценить его талант. Это нечто особенное. И повторю: для Овечкина это очень большое достижение», — отметил специалист.

Однако историческая шайба Александра не помогла «Вашингтону» набрать очки. В этот вечер россияне «Рейнджерс» сделали всё для того, чтобы их команда оказалась сильнее. Панарин отметился сразу тремя голевыми передачами и во втором матче подряд набрал три балла за результативность.

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В первых десяти встречах «регулярки» в активе Артемия уже 15 очков (5 + 10), и он делит места с четвёртого по седьмое в гонке бомбардиров с Джо Павелски, Патрисом Бержероном и Куинном Хьюзом. Артемию также удалось повторить рекорд Брайана Лича (сезон-1990/91), Ягра (2005/06) и Микаэля Нюландера (2006/07) по набранным очкам за «Рейнджерс» в десяти играх со старта «регулярки». Неудивительно, что форвард в итоге был признан третьей звездой матча.

Второй признали Шестёркина. Вратарь в конце второго периода пропустил курьёзную шайбу от Карла Хагелина, не сумев зафиксировать снаряд в ловушке, но позже исправился и совершил 31 сейв. Любопытно также, что Игорь стал 143-м голкипером, которого за карьеру в НХЛ огорчил Овечкин.

«С каждой игрой я чувствую себя всё лучше и лучше, а сегодня, пожалуй, был мой лучший матч сезона на данный момент», — признался отечественный хоккеист.

Наконец, Бучневич за 27 секунд до конца поразил уже пустые ворота «Вашингтона» и забросил третью шайбу в текущем сезоне. А Панарин с Шестёркиным после финальной сирены вдобавок рассмешили собственных болельщиков. Прямо на льду они, вероятно, спародировали конфликт между Георгиевым и Тони Деанджело, из-за которого последний оказался выставлен на драфт отказов.