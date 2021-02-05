Три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ
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Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 4:2 в пользу хозяев льда.
Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Энтони Битето, Павла Бучневича и Райана Строума, оформившего дубль. Артемий Панарин записал в свой актив три голевые передачи. Голкипер Игорь Шестёркин отразил 31 из 33 бросков по своим воротам, Александр Георгиев на лёд не выходил.
«Вашингтон» ответил шайбами Карла Хагелина и Александра Овечкина. Дмитрий Орлов очков не набрал.
Ранее сообщалось, что шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Чикаго» в НХЛ.