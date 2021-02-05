Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Чикаго» в НХЛ

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«Каролина Харрикейнз» потерпел поражение от «Чикаго Блэкхоукс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Шайба и передача Свечникова не спасли «Каролину» от проигрыша «Чикаго» в НХЛ
  • Reuters
  • © David Banks-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Чикаго, завершилась со счётом 6:4 в пользу хозяев льда.

Победу «Чикаго» принесли шайбы Маттиаса Янмарка, Доминика Кубалика, Эндрю Шоу, Патрика Кейна и Алекса Дебринкэта, оформившего дубль. Никита Задоров не отметился результативными действиями.

«Каролина» ответила голами Себастьяна Ахо, Нино Нидеррайтера, Андрея Свечникова и Брока Макгинна. Российский форвард также записал в свой актив результативную передачу.

Ранее сообщалось, что три передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом».

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