Три передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом»

«Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Оливера Бьёркстранда, Джека Рословича, Патрика Лайне и Кэма Аткинсона. Михаил Григоренко записал в свой актив голевую передачу, Владислав Гавриков очков не набрал.

«Даллас» ответил голами Роопе Хинца, Джейсона Дикинсона и Джейми Бенна. Александр Радулов записал в свой актив три результативные передачи, в активе Дениса Гурьянова — один ассист. Антон Худобин отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что передача Сергачёва помогла «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ.