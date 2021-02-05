Три передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом»

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«Даллас Старз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Три передачи Радулова не спасли «Даллас» от поражения в матче НХЛ с «Коламбусом»
  • Reuters
  • © Aaron Doster-USA TODAY Sports

Встреча, прошедшая в Коламбусе, завершилась со счётом 4:3 в пользу хозяев льда.

Победу «Коламбусу» принесли шайбы Оливера Бьёркстранда, Джека Рословича, Патрика Лайне и Кэма Аткинсона. Михаил Григоренко записал в свой актив голевую передачу, Владислав Гавриков очков не набрал.

«Даллас» ответил голами Роопе Хинца, Джейсона Дикинсона и Джейми Бенна. Александр Радулов записал в свой актив три результативные передачи, в активе Дениса Гурьянова — один ассист. Антон Худобин отразил 21 из 25 бросков по своим воротам.

Ранее сообщалось, что передача Сергачёва помогла «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ.

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