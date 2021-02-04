Передача Сергачёва помогла «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ
- Reuters
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Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:1.
В составе хозяев отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Кроме того, российский игрок команды Михаил Сергачёв отметился результативной передачей, а голкипер Андрей Василевский совершил 17 сейвов.
У «Ред Уингз» единственную шайбу забросил Энтони Манта.
Ранее сообщалось, что НХЛ отложила все матчи «Баффало Сэйбрз» до 8 февраля из-за карантина.