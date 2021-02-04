Передача Сергачёва помогла «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Передача Сергачёва помогла «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ
  • Reuters
  • © Douglas DeFelice-USA TODAY Sports

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Кроме того, российский игрок команды Михаил Сергачёв отметился результативной передачей, а голкипер Андрей Василевский совершил 17 сейвов.

У «Ред Уингз» единственную шайбу забросил Энтони Манта.

Ранее сообщалось, что НХЛ отложила все матчи «Баффало Сэйбрз» до 8 февраля из-за карантина.

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