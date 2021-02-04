Передача Сергачёва помогла «Тампе» победить «Детройт» в НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча прошла в Тампе и завершилась со счётом 5:1.

В составе хозяев отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Кроме того, российский игрок команды Михаил Сергачёв отметился результативной передачей, а голкипер Андрей Василевский совершил 17 сейвов.

У «Ред Уингз» единственную шайбу забросил Энтони Манта.

Ранее сообщалось, что НХЛ отложила все матчи «Баффало Сэйбрз» до 8 февраля из-за карантина.