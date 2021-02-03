НХЛ отложила все матчи «Баффало» до 8 февраля из-за карантина
- Reuters
Как сообщает пресс-служба лиги, помимо переноса матчей, в качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения клуба были закрыты для всех игроков, входящих в состав команды.
Это связано с тем, что ещё два хоккеиста «Баффало» были внесены в список игроков, недоступных для участия в матчах либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.
Отмечается, что такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления.
Ранее сообщалось, что НХЛ определила лучших хоккеистов января.