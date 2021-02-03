НХЛ отложила все матчи «Баффало» до 8 февраля из-за карантина

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Национальная хоккейная лига (НХЛ) приняла решение отложить все матчи «Баффало Сэйбрз», запланированные до 8 февраля, из-за карантина в команде.
НХЛ отложила все матчи «Баффало» до 8 февраля из-за карантина
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба лиги, помимо переноса матчей, в качестве соответствующей меры предосторожности тренировочные помещения клуба были закрыты для всех игроков, входящих в состав команды.

Это связано с тем, что ещё два хоккеиста «Баффало» были внесены в список игроков, недоступных для участия в матчах либо тренировках команды из-за протокола лиги о COVID-19.

Отмечается, что такие меры будут действовать до дальнейшего уведомления.

Ранее сообщалось, что НХЛ определила лучших хоккеистов января.

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