НХЛ определила лучших хоккеистов месяца и отметила медработников

Национальная хоккейная лига (НХЛ) отметила не только лучших хоккеистов месяца, но и медицинских работников, которые сражаются с пандемией коронавируса в регионах, где выступают хоккеисты-лауреаты.

Об этом пишет пресс-служба НХЛ. Сообщается, что в нынешнем сезоне подобная практика будет регулярной.

В Центральном дивизионе лучшими стали нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски, набравший десять (5 + 5) очков в шести матчах января, и работница программы заботы о детском здоровье GENECIS Хизер Ньюби.

В Западном дивизионе отличились нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Анже Копитар, набравший 12 (1 + 11) очков в восьми матчах января, и доктор Морис О'Горман.

В Восточном дивизионе выделили нападающего «Филадельфия Флайерз» Джеймса ван Римсдайка, набравшего 13 (5 + 8) очков в десяти матчах января, и семью Хезеуэй из Медицинского центра святой Марии.

В Северном дивизионе удостоились награды нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, набравший 22 (8 + 14) очка в 11 матчах января, и медсестра Рини Херман.

Ранее сообщалось, что НХЛ перенесла матч «Айлендерс» — «Баффало» из-за протокола COVID-19.