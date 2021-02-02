НХЛ перенесла матч «Айлендерс» — «Баффало» из-за протокола COVID-19

Короткая ссылка
Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз» отложен из-за невозможности соблюдения коронавирусного протокола.
НХЛ перенесла матч «Айлендерс» — «Баффало» из-за протокола COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. По информации источника, хоккеисты «Баффало» не смогли вовремя вылететь в Нью-Йорк из-за погодных условий. В связи с этим команда не сможет вовремя пройти процедуры, касающиеся соблюдения протоколов лиги по COVID-19.

Встреча должна была состояться 3 февраля. НХЛ приняла решение перенести матч на более поздний срок.

«Баффало» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Йорк» занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Сергачёв заработал одно очко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить