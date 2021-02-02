НХЛ перенесла матч «Айлендерс» — «Баффало» из-за протокола COVID-19

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Баффало Сэйбрз» отложен из-за невозможности соблюдения коронавирусного протокола.

Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. По информации источника, хоккеисты «Баффало» не смогли вовремя вылететь в Нью-Йорк из-за погодных условий. В связи с этим команда не сможет вовремя пройти процедуры, касающиеся соблюдения протоколов лиги по COVID-19.

Встреча должна была состояться 3 февраля. НХЛ приняла решение перенести матч на более поздний срок.

«Баффало» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Йорк» занимает последнее место.

Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Сергачёв заработал одно очко.



