НХЛ перенесла матч «Айлендерс» — «Баффало» из-за протокола COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба НХЛ. По информации источника, хоккеисты «Баффало» не смогли вовремя вылететь в Нью-Йорк из-за погодных условий. В связи с этим команда не сможет вовремя пройти процедуры, касающиеся соблюдения протоколов лиги по COVID-19.
Встреча должна была состояться 3 февраля. НХЛ приняла решение перенести матч на более поздний срок.
«Баффало» находится на шестом месте турнирной таблицы Восточной конференции. «Нью-Йорк» занимает последнее место.
Ранее сообщалось, что «Тампа» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Сергачёв заработал одно очко.