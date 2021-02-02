«Тампа» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Сергачёв набрал одно очко

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Тампа» победила «Нэшвилл» в матче НХЛ, Сергачёв набрал одно очко
  • Reuters

Встреча, прошедшая в Тампе, завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев льда.

Победу «Лайтнинг» принесли шайбы Ондржея Палата, Брейдена Пойнта, Стивена Стэмкоса и Янни Гурда, оформившего дубль. Михаил Сергачёв записал в свой актив голевую передачу. Андрей Василевский отразил 26 из 28 бросков по своим воротам.

«Нэшвилл» ответил голами Ээли Толванена и Микаэля Гранлунда. Яков Тренин не отметился результативными действиями.

В других матчах игрового дня «Монреаль Канадиенс» победил «Ванкувер Кэнакс» (6:2), а «Виннипег Джетс» по буллитам уступил «Калгари Флэймз» (3:4).

Ранее сообщалось, что шайба и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в НХЛ.

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