Шайба и две передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в НХЛ

«Нью-Йорк Рейнджерс» одержал победу над «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Нью-Йорке, завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев льда.

Победу «Рейнджерс» принесли шайбы Криса Крайдера, Кевина Руни и Артемия Панарина, также записавшего в свой актив две результативные передачи. Павел Бучневич не отличился результативными действиями. Игорь Шестёркин отразил 25 из 26 бросков по своим воротам.

«Питтсбург» ответил голом Джейсона Цукера. В активе Евгения Малкина — результативная передача.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Бостону» в матче НХЛ.



