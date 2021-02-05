35 сейвов Бобровского не спасли «Флориду» от проигрыша «Нэшвиллу» в матче НХЛ

«Флорида Пантерз» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая во Флориде, завершилась со счётом 6:5 в пользу гостей.

В составе «Нэшвилла» дубли оформили Филип Форсберг и Мэтт Дюшейн. Ещё по одной шайбе в активе Калле Йернкрока и Романа Йози.

«Флорида» ответила хет-триком Джонатана Юбердо. Ещё по шайбе забросили Аарон Экблад и Александр Барков. Голкипер Сергей Бобровский отразил 35 из 41 броска по своим воротам.

В других матчах игрового дня «Монреаль Канадиенс» проиграл «Оттава Сенаторз» (2:3), «Торонто Мэйпл Лифс» разгромил «Ванкувер Кэнакс» (7:3), «Сент-Луис Блюз» уступил «Аризона Койотс» (3:4), а «Виннипег Джетс» победил «Калгари Флэймз» (4:1).

Ранее сообщалось, что три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.