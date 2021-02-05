Овечкин вышел на седьмое место по голам в истории НХЛ

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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин вышел на седьмое место по голам в истории НХЛ
  • Reuters
  • © Bruce Bennett/Pool Photo-USA TODAY Sports

Свою 709-ю шайбу за карьеру Овечкин забросил в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».

Таким образом, он вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Майка Гартнера (708 шайб).

На шестом месте в истории располагается Фил Эспозито (717), рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).

Ранее сообщалось, что три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.

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