Овечкин вышел на седьмое место по голам в истории НХЛ
- Reuters
- © Bruce Bennett/Pool Photo-USA TODAY Sports
Свою 709-ю шайбу за карьеру Овечкин забросил в выездной встрече с «Нью-Йорк Рейнджерс».
Таким образом, он вышел на единоличное седьмое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, превзойдя результат Майка Гартнера (708 шайб).
На шестом месте в истории располагается Фил Эспозито (717), рекордсменом является Уэйн Гретцки (894).
Ранее сообщалось, что три передачи Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Вашингтон» в матче НХЛ.