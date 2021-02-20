«Надо иметь голову на плечах»: в России осудили хоккейного тренера, обучавшего детей боевым приёмам

Хоккейный специалист Андрей Студеникин был отстранён от работы после того, как в интернете появилось видео, на котором он обучает подопечных 2013 года рождения боевым приёмам. Старший тренер школы «Львы ЦХМ» Сергей Суярков пояснил, что инициаторами занятия были родители, однако это не умаляет ошибки специалиста. В Федерации хоккея России (ФХР) заявили о начале расследования, а двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил опасность подобных методов тренировок.

Старший тренер хоккейной школы «Львы ЦХМ» Сергей Суярков прокомментировал скандал с участием Андрея Студеникина — одного из наставников команды 2013 года рождения, который обучал подопечных боевым приёмам. По словам Суяркова, занятие носило единичный характер. Его инициаторами был не Студеникин, а родители, которые просили тренера научить детей обороняться на льду. Некоторые из них лично наблюдали за тренировкой.

«Вызвал его, говорю: «Ты что творишь?» Говорит: «Меня родители попросили». Они даже были готовы заплатить за это деньги. Он сказал, что не надо. Сказал, что это длилось всего 10—15 минут... Студеникин — молодой парень, у него в детстве были похожие тренировки в школе. Он решил показать детям, как нужно драться на льду. Я вызвал всех родителей, которые были на этой тренировке, они написали объяснительную, что это их инициатива», — заявил Суярков в интервью «Чемпионату».

Очередной скандал в российском детском хоккее разгорелся после публикации видео с тренировкой в социальных сетях. На нём несколько юных игроков в парах отрабатывают боевые приёмы, в частности удары в голову. Несмотря на то что дети одеты в защитную форму и прикрывающие лицо шлемы, подобные методики вызвали множество вопросов, в том числе из-за того, что Студеникин лично показывал правильную технику на одном из подопечных. Инцидент произошёл неделю назад, в день, когда у хоккеистов не было занятий.

«Рука не здесь болтается, а должна быть перед тобой. К себе — и вломил, понятно? Ноги согните. Не плачь, Паша, всё нормально», — обратился наставник к одному из мальчиков.

В распоряжении «СЭ» оказалось видео, на котором хоккейный тренер обучает детей драться.



Шок 🤭 pic.twitter.com/kIanTJ33f2 — Спорт-Экспресс (@sportexpress) February 18, 2021

26-летний Студеникин не входил в тренерский штаб «Львов ЦХМ». Он отвечал за ОФП и иногда проводил ледовые занятия. Ранее специалист работал в школе Hockey Way. Что касается хоккейной карьеры, то он является воспитанником СДЮШОР «Динамо», выступал на позиции защитника в нескольких клубах Молодёжной хоккейной лиги и в Высшей хоккейной лиге за «Саров», однако больших успехов не добился.

В Федерации хоккея России (ФХР) изучили видео и выступили с критикой действий Студеникина. В настоящий момент организация проводит собственное расследование, а имеющиеся материалы направлены в дисциплинарный комитет.

«ФХР официально заявляет, что подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которая прямо запрещает такие методы в отношении детей. Федерация внимательно следит за деятельностью всех хоккейных школ России и будет жёстко пресекать несоблюдение методики хоккейного и личностного воспитания спортсменов», — говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте ФХР.

Отмечается, что по итогам расследования в отношении Студеникина могут быть применены строгие санкции, включая лишение тренерской лицензии. Специалист уже был отстранён от работы в «Львах ЦХМ». При этом Суярков опасается, что наказание может коснуться и школы, в которой собрался высококлассный тренерский штаб и сильная группа учеников. Что касается инициаторов тренировки, то они будут отчислены.

«Они сегодня утром пришли, их было человек 20. Самое главное, что это просят родители! Знаю, что многие водят детей на бокс, я прошу их этого не делать, потому что это плохо для хоккея. Забиваются кисти рук, а в хоккее кисти должны играть. Причём это всё мамы! Ладно папы, я бы понял, но мамы — вот что меня сегодня удивило! Они даже были готовы заплатить деньги. Буду разбираться, но понимаю, что это очень неприятный инцидент», — посетовал старший тренер.

Двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР Александр Кожевников также резко осудил произошедшее.

«Не знаю, где он играл и играл ли вообще, но голову надо иметь на плечах. Бить по голове маленьких детей, у которых организм ещё не сформирован, — это маразм! Хоть в маске, хоть без неё — очень легко заработать сотрясение мозга, потому что голова постоянно трясётся. Конечно, его необходимо лишить лицензии, тут и говорить нечего, на снимке всё видно. Неважно, кто настоял на такой тренировке, он сам должен был понимать, а если нет, то его надо отправлять лечиться», — сказал Кожевников в беседе с RT.

В то же время детский тренер Геннадий Курдин подчеркнул, что всё может быть не столь однозначно.

«С этим случаем необходимо детально разобраться. Наверное, на занятии присутствовали родители, которые всё видели. Они и подставили. Если тренер что-то нарушил, пусть подают заявление в полицию», — отметил Курдин в комментарии RT.

Стоит отметить, что, несмотря на неоднозначные методики работы, некоторые пользователи социальных сетей поддержали Студеникина, отметив, что и сами отдали бы детей к такому наставнику. Его подготовка вовсе не кажется им неуместной или жёсткой.

Другие же отнеслись к инциденту с юмором. Бывший защитник «Сочи» Райан Уитни вспомнил знаменитую потасовку между нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Сёминым и защитником «Нью-Йорк Рейнджерс» Марком Стаалом, произошедшую в 2009 году. Она запомнилась скорее не своей жестокостью, а комичными действиями россиянина, повалившего на лёд канадца и начавшего колотить по нему руками.

«Эта программа началась после того, как Алекс Сёмин отбарабанил Марка Стаала», — написал Уитни в Twitter.