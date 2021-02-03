«Найдём для него другое место»: клуб НХЛ избавляется от хоккеиста, подравшегося с российским вратарём Георгиевым

«Нью-Йорк Рейнджерс» намерен избавиться от защитника Энтони ДиАнджело. Ранее он ввязался в драку с российским вратарём Александром Георгиевым. Американец уже был выставлен на драфт отказов, однако ни один клуб не захотел заключить с ним контракт. Ранее ДиАнджело уже становился героем скандалов и был отстранён от нескольких матчей за неспортивное поведение.

Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» будет искать способы избавиться от атакующего защитника Энтони ДиАнджело. В конце прошлой недели он стал фигурантом скандала, подравшись с российским вратарём и одноклубником Александром Георгиевым. На данный момент ни одна другая команда лиги не изъявила желания забрать себе игрока, испортившего собственную репутацию в хоккейном мире.

О том, что над ДиАнджело нависли тучи, стало известно после субботнего матча «Рейнджерс» с «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате. Ньюйоркцы потерпели поражение в овертайме со счётом 4:5. Решающий гол оформил Сидни Кросби, который своим броском обвёл и стоявшего в середине зоны защитника и защищавшего ворота Георгиева.

Вскоре журналист Эллиотт Фридман сообщил, что ДиАнджело выставлен на драфт отказов: в течение суток «Рейнджерс» давали возможность любому клубу забрать себе игрока и заключить с ним контракт. Обычно это происходит с хоккеистами, от которых команда хочет по разным причинам избавиться, не выплачивая им оставшуюся часть гонорара.

В случае с ДиАнджело можно было сначала подумать, что всему виной его невзрачная статистика в этом сезоне. Будучи одним из ключевых игроков своего клуба, он заработал показатель полезности «-6» в шести матчах и сделал всего одну голевую передачу. В матче с «Питтсбургом» защитник был на льду во время четырёх пропущенных шайб из пяти.

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Однако в начале этого сезона «Рейнджерс» в целом выступают довольно плохо, и обвинять в этом лишь одного игрока было бы не совсем корректно. По итогам субботы ньюйоркцы выиграли лишь два матча из восьми и занимали последнее место в Восточном дивизионе. К тому же всего четыре месяца назад с ДиАнджело был заключён двухлетний контракт на $9,6 млн, который предполагает некоторую степень доверия со стороны штаба.

Затем стала известна более конкретная причина, почему клуб решил избавиться от 25-летнего американца. Ряд СМИ сообщил, что ДиАнджело устроил ссору с Георгиевым в подтрибунном помещении после матча. Инсайдер Дэвид Шапиро также рассказал, что защитник подрался с вратарём, обвинив его в пропущенной шайбе. По его информации, которую он сам назвал лишь слухами, за россиянина вступились Крис Крайдер или К'Андре Миллер.

Клуб не стал комментировать или опровергать данный инцидент. Главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн отметил, что ДиАнджело был выставлен на драфт отказов по целому ряду причин.

«Это часть бизнеса, и мы приняли такое решение. Оценивать работу хоккеистов нужно постоянно, и мы этим занимаемся. Посмотрим, что из этого получится... Это коллективное решение руководства. Кое-какие подробности могут появиться в ближайшие 24 часа. Возможно, мы иначе подойдём к этой ситуации. Речь не идёт об одной ошибке, одном неудачном эпизоде. Клуб посчитал такое развитие событий оптимальным вариантом на данный момент. Теперь осталось узнать, что из этого получится», — говорил Куинн.

Под другими ошибками ДиАнджело тренер мог подразумевать эпизод, произошедший в первой игре сезона с «Нью-Йорк Айлендерс». Защитник при счёте 0:4 заработал двойной двухминутный штраф, один из которых полагался за неспортивное поведение — он ударил ограждение штрафного бокса. После этого ДиАнджело не был включён в состав на следующие две игры.

Игрок и раньше привлекал к себе внимание неоднозначными действиями. В 2017 году, будучи хоккеистом «Аризона Койотс», ДиАнджело был отстранён на три матча за оскорбление арбитра, а также заплатил штраф свыше $14 тыс. Также защитник известен своей поддержкой бывшего президента США Дональда Трампа в своих социальных сетях. Он даже удалил свой профиль в Twitter, когда политика в нём заблокировали.

В течение 24 часов ни один клуб НХЛ не выбрал ДиАнджело на драфте отказов, что косвенно подтверждало его испорченную репутацию, хотя ещё в прошлом году он считался одним из лучших атакующих защитников и занял четвёртое место в списке бомбардиров своего амплуа. Генеральный менеджер «Рейнджерс» Джефф Гортон заявил, что в любом случае будет добиваться того, чтобы ДиАнджело продолжил карьеру где-нибудь ещё, но не в его клубе.

«Не знаю, как будут разворачиваться события в дальнейшем. Сейчас его отправили в тренировочный состав. Посмотрим, может быть, мы найдём для него другое место, где он сможет играть. Мы занимаемся этим вопросом. И это один из способов решения вопроса... Наша команда готова двигаться дальше. Был инцидент. Мы разобрались с ним и готовы играть против «Пингвинз», — сказал Гортон перед вторым матчем с «Питтсбургом», в котором вместо Георгиева ворота защищал уже Игорь Шестёркин.

Генеральный менеджер добавил, что после инцидента с двойным удалением уже предупреждал ДиАнджело по поводу возможных последствий. Однако этот разговор не повлиял на защитника, чья карьера в НХЛ может вскоре подойти к концу.

«Дело в том, что Тони не сумел сделать выводов после этого. Он старался с этим справиться. Я тогда с ним говорил и сказал ему: «Если будут ещё проблемы, наступит время, когда мы выставим тебя на драфт отказов и команда пойдёт дальше. Больше никаких проблем. Если мы ещё раз услышим твою фамилию в соответствующем контексте, нам придётся принимать меры и двигаться дальше». Я прямо сказал ему об этом. А потом был эпизод в субботу. Я должен держать слово, которое дал от имени клуба. Настало время двигаться дальше. Вот и всё. Мы считаем, что правильно поступаем в случае с Тони. Мы стремимся к победам, и этот шаг поможет нам двигаться в этом направлении», — заявил Гортон.

В отсутствие ДиАнджело и с Шестёркиным в составе «Рейнджерс» выиграли второй матч с «Питтсбургом». Команда, в которой из российских игроков выступают также нападающие Артемий Панарин и Павел Бучневич, пока ещё остаётся на последнем месте в своём дивизионе, но сократила отставание от зоны плей-офф до трёх очков.