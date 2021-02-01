Результативная передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в НХЛ
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Встреча, проходившая в «Эксел-Энерджи центре» в Сент-Поле, завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).
В составе «Миннесоты» забрасывали Виктор Раск (дважды), Джордан Гринвей и Юнас Бродин. У «Эвеланш» отличились Йоонас Донской, Кейл Макар и Брэндон Саад.
Российский форвард хозяев Кирилл Капризов отдал одну голевую передачу. Нападающий гостей Валерий Ничушкин очков не набрал.
В другом матче «Анахайм Дакс» уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:4. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв результативными действиями не отличился.
Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выставил хоккеиста на драфт отказов из-за конфликта с Георгиевым.