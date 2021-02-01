Результативная передача Капризова помогла «Миннесоте» обыграть «Колорадо» в НХЛ

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» одержал победу над «Колорадо Эвеланш».

Встреча, проходившая в «Эксел-Энерджи центре» в Сент-Поле, завершилась победой хозяев со счётом 4:3 (ОТ).

В составе «Миннесоты» забрасывали Виктор Раск (дважды), Джордан Гринвей и Юнас Бродин. У «Эвеланш» отличились Йоонас Донской, Кейл Макар и Брэндон Саад.

Российский форвард хозяев Кирилл Капризов отдал одну голевую передачу. Нападающий гостей Валерий Ничушкин очков не набрал.

В другом матче «Анахайм Дакс» уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:4. Форвард «Блюз» Иван Барбашёв результативными действиями не отличился.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» выставил хоккеиста на драфт отказов из-за конфликта с Георгиевым.