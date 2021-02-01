СМИ: «Рейнджерс» выставили хоккеиста на драфт отказов из-за конфликта с Георгиевым

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Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» поместил защитника Тони Деанджело на драфт отказов из-за его конфликта с российским голкипером команды Александром Георгиевым.

Как сообщает The Athletic, у 25-летнего американца произошёл конфликт с 24-летним россиянином после поражения команды от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата со счётом 5:4 — между ними произошла потасовка по дороге в раздевалку.

Отмечается, что в «Рейнджерс» ни подтвердили, ни опровергли информацию о конфликте Деанджело с Георгиевым, но именно это, по данным источника, стало причиной помещения американца на драфт отказов.

Деанждело играет за «Рейнджерс» с 2017 года. В его активе 92 (19 + 73) очков в 167 матчах.

Георгиев играет за «Рейнджерс» также с 2017 года. В его активе 5 шатаутов в 81 матче, при показателе отражённых бросков в 91,2%.

Ранее Александр Овечкин признался, что ему было тяжело играть в НХЛ после 10-дневного перерыва.

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