СМИ: «Рейнджерс» выставили хоккеиста на драфт отказов из-за конфликта с Георгиевым
Как сообщает The Athletic, у 25-летнего американца произошёл конфликт с 24-летним россиянином после поражения команды от «Питтсбург Пингвинз» в матче регулярного чемпионата со счётом 5:4 — между ними произошла потасовка по дороге в раздевалку.
Отмечается, что в «Рейнджерс» ни подтвердили, ни опровергли информацию о конфликте Деанджело с Георгиевым, но именно это, по данным источника, стало причиной помещения американца на драфт отказов.
Деанждело играет за «Рейнджерс» с 2017 года. В его активе 92 (19 + 73) очков в 167 матчах.
Георгиев играет за «Рейнджерс» также с 2017 года. В его активе 5 шатаутов в 81 матче, при показателе отражённых бросков в 91,2%.
Ранее Александр Овечкин признался, что ему было тяжело играть в НХЛ после 10-дневного перерыва.