ФХР проведёт расследование по ситуации с тренером, который учил детей навыкам драки на льду

Федерация хоккея России (ФХР) выступила с официальным заявлением относительно опубликованной в интернете видеозаписи, на которой запечатлена тренировка в одной из хоккейных школ, в ходе которой тренер отрабатывал с детьми навыки драки на льду.

«ФХР официально заявляет, что подобные действия не соответствуют идеологии, духу воспитания детей и национальной программе подготовки хоккеистов «Красная машина», которая прямо запрещает такие методы в отношении детей», — говорится в заявлении ФХР.

Отмечается, что ФХР внимательно следит за деятельностью всех хоккейных школ России и будет жёстко пресекать несоблюдение методики хоккейного и личностного воспитания спортсменов.

«ФХР проводит собственное расследование данного эпизода, материалы направлены в Дисциплинарный комитет ФХР в целях проверки действий тренера с точки зрения нарушения правил, регламентов и кодекса этики ФХР. По результатам расследования к тренеру могут быть применены самые строгие меры, вплоть до лишения аттестации», — подытожили в заявлении.

В сети была опубликована запись, на которой видно, как тренер учит своих воспитанников драться — ребята отрабатывают удары кулаком в голову друг другу, не скидывая перчаток. Занятие происходит на паркете спортивного зала, на юных хоккеистах лишь часть экипировки — шлемы с полной защитой лица.

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