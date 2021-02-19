Состоялось первое заседание оргкомитета ЧМ и ЮЧМ по хоккею 2023 года в России

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Вице-премьер-министр России Дмитрий Чернышенко провёл первое заседание организационного комитета чемпионата мира по хоккею 2023 года в Санкт-Петербурге и юниорского первенства в Омске и Новосибирске.
Состоялось первое заседание оргкомитета ЧМ и ЮЧМ по хоккею 2023 года в России
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба министерства спорта России, в первом заседании оргкомитета, помимо Чернышенко, являющегося его председателем, приняли участие помощник президента Игорь Левитин, министр спорта Олег Матыцин, первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, губернатор, председатель правительства Омской области Александр Бурков, и вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский.

По итогам заседания были утверждены планы по подготовке и проведению турниров, которые предусматривают все организационные мероприятия, транспортное обслуживание, обеспечение готовности спортивных объектов и мест проживания, мероприятия по обеспечению безопасности, медицинское и антидопинговое обеспечение, информационное обеспечение и маркетинг, официальные церемонии и культурная программа, спортивная часть и судейство, привлечение волонтёров.

Чемпионат мира по хоккею в Санкт-Петербурге пройдёт с 5 по 21 мая 2023 года, а мировое первенство среди игроков до 20 лет (U20) — с 26 декабря 2022 года по 6 января 2023 года.

Ранее появилась информация, что глава IIHF хотел перенести ЧМ-2021 по хоккею в Россию, но вердикт CAS этому помешал.

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