СМИ: Глава IIHF хотел перенести ЧМ-2021 по хоккею в Россию, но вердикт CAS этому помешал

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель планировал перенести матчи чемпионата мира 2021 года из Белоруссии в Россию, но из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (WADA) к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) этого сделать не удалось.

Как сообщает Helsingin Sanomat, турнир должен был быть перемещён из Минска в Санкт-Петербург. Таким образом, Россия приняла бы матчи чемпионата мира 2021 года, а Минск получил бы право на проведение турнира в 2023 году, принадлежащее Петербургу.

Отмечается, что данный план не удалось реализовать из-за решения CAS, утвердившего в отношении России санкции WADA, которые, в частности, запрещают проводить в стране мировые первенства на протяжении двух лет.

Изначально чемпионат мира по хоккею 2021 года должен был пройти с 21 мая по 6 июня в двух городах — Минске и Риге. 18 января совет IIHF принял решение лишить Белоруссию права на проведение ЧМ-2021 по хоккею, а 2 февраля передал Латвии единоличное право на проведение турнира.

Ранее сообщалось, что ЧМ по хоккею в Латвии пройдёт без болельщиков.