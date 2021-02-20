Тренер хоккейной школы заявил, что родители были инициаторами обучения детей навыкам драки на льду

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Старший тренер хоккейной школы «Львы ЦХМ» Сергей Суярков прокомментировал ситуацию с проведением на территории заведения тренировки с детьми по навыкам драки на льду.
Тренер хоккейной школы заявил, что родители были инициаторами обучения детей навыкам драки на льду
  • Pixabay

«Это была родительская инициатива. После подкатки они попросили тренера показать, как нужно драться. Родители там стояли, наблюдали, засняли на видео и выложили его. В моей практике никогда такого не было! Я, наоборот, запрещаю драться, у нас дети строго наказываются за любые драки. Родители видят по телевизору, как дерутся большие мужики, и попросили тренера показать, как нужно драться», — приводит слова Суяркова «Чемпионат».

Он отметил, что проводивший такое занятие тренер не имеет отношения к самой школе и не входит в штат сотрудников — он занимался на одной из беговых дорожек в подкаточном центре.

«Я вызвал всех родителей, которые были на этой тренировке, они написали объяснительную, что это их инициатива. Тренеру мы вообще запретили здесь появляться. Тех, кто попросил провести эту тренировку, будем отчислять из школы. Они сегодня утром пришли, их было человек 20. Самое главное, что это просят родители! Знаю, что многие водят детей на бокс, я прошу их этого не делать, потому что это плохо для хоккея. Забиваются кисти рук, а в хоккее кисти должны играть. Причём это всё мамы! Ладно папы, я бы понял, но это мамы, вот что меня сегодня удивило! Они даже были готовы заплатить за это деньги. Такая ситуация. Буду разбираться, но я понимаю, что это очень неприятный инцидент», — добавил специалист.

В сети была опубликована запись, на которой видно, как тренер, которым, по данным СМИ, является бывший защитник «Сарова» и «Челнов» Андрей Студеникин, учит детей драться: они отрабатывают удары кулаком в голову друг другу, не скидывая перчаток. Занятие происходит на паркете спортивного зала, на юных хоккеистах лишь часть экипировки — шлемы с полной защитой лица.

Ранее сообщалось, что ФХР проведёт расследование по ситуации с тренером, который учил детей навыкам драки на льду.

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