«Диагностировано сотрясение мозга без ушиба»: что известно о драке в матче МХЛ «Омские Ястребы» — «Кузнецкие Медведи»

«Кузнецкие Медведи» отказались выходить на лёд в ответной встрече Молодёжной хоккейной лиги с «Омскими Ястребами». Им присудили техническое поражение. Предыдущий матч, состоявшийся 22 января, закончился потасовкой между защитником омичей Тимофеем Давыдовым и нападающим команды соперника Демидом Паничкиным. Последний в результате потерял сознание и был доставлен в больницу. В него диагностировали сотрясение мозга без ушиба.

После того как 22 января матч Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), в котором «Омские Ястребы» принимали у себя «Кузнецких Медведей», закончился потасовкой между защитником хозяев Тимофеем Давыдовым и нападающим гостей Демидом Паничкиным, новокузнецкая команда отказалась выходить на лёд в ответной встрече. В итоге «Медведям» присудили техническое поражение.

«В связи с неявкой команды «Кузнецкие Медведи» на матч №740, который должен был состояться 23 января 2021 года, ...Лига приняла решение засчитать техническое поражение команде «Кузнецкие Медведи» в соответствии с пунктом 19, статьи 29, главы 5 Дисциплинарного регламента Париматч чемпионата МХЛ», — говорится в сообщении МХЛ.

Крайне неприятный эпизод произошёл в пятницу менее чем за шесть минут до конца встречи при счёте 4:1 в пользу хозяев. После неудачной атаки на ворота омичей между Давыдовым и Паничкиным началась потасовка. После свистка судьи хоккеисты продолжили толкать друг друга, а затем оба упали на лёд. Оказавшийся в более выгодном положении защитник, судя по видео, начал добивать оппонента и и приложил его головой о покрытие.

Паничкин потерял сознание и остался неподвижно лежать, к нему подоспели представители медицинских штабов обеих команд. После осмотра игрока положили на носилки и отправили в больницу. Вскоре Демид пришёл в себя — и были проведены все необходимые обследования, по результатам которых переломов у него выявлено не было. На данный момент состояние оценивается как удовлетворительное.

«У хоккеиста диагностировано сотрясение без ушиба мозга, он находится в удовлетворительном состоянии, в понедельник будет сделана контрольная МРТ», — цитирует ТАСС представителя омского Минздрава.

После инцидента Давыдов был удалён до конца матча, а затем спортивно-дисциплинарный комитет признал его виновным и принял решение о четырёхматчевой дисквалификации и денежном штрафе. Лига также осудила действия хоккеиста, не соответствующие «правилам игры и принципам честной борьбы».

Сам Давыдов не стал отрицать свою вину и принёс извинения пострадавшему.

«Сегодня в матче с «Кузнецкими Медведями» у меня произошёл конфликт с Демидом Паничкиным. Мне пришлось заступиться за вратаря. Ни в коем случае не хотел нанести никакую травму игроку, нанести какой-то ущерб. Просто пришлось вступиться за вратаря. Приношу свои извинения, желаю скорейшего выздоровления и выхода на лёд», — сказал Давыдов.

В концовке матча с «Кузнецкими Медведями» у наших ворот произошла драка между Тимофеем Давыдовым и Демидом Паничкиным, в которой нападающий гостей получил травму. Желаем Демиду скорейшего восстановления и возвращения на лёд! pic.twitter.com/1Zkqopg5lU — ХК Омские Ястребы (@omskhawks) January 22, 2021

За хоккеиста вступились в омском «Авангарде», на основании фарм-клуба которого были образованы «Ястребы». В клубе отметили, что действия защитника носили непреднамеренный характер, а Паничкин потерял сознание в результате падения на лёд.

«Ужасное стечение обстоятельств, и Тимофей испугался не меньше, чем мы все. Он не тафгай и не собирался намеренно причинять вред. Как только увидел, что игрок без сознания, сразу отступил. Тимофей вообще не собирался бить его о лёд, хотел приподнять, встряхнуть, а оказалось, что Демид без сознания», — говорится в сообщении пресс-службы омичей.

При этом в «Кузнецких Медведях» на эпизод отреагировали более резко. Исполняющий обязанности главного тренера Константин Турукин признался, что ему тяжело комментировать произошедшее, так как соперник продемонстрировал неспортивное поведение, которого «не должно быть в хоккее». А затем клуб и вовсе принял решение отказаться от второго матча «по моральным соображениям», о чём сообщили в «Металлурге».

В новокузнецкой команде выразили сожаление по поводу случившегося и подчеркнули, что не могут допустить, чтобы молодые игроки, их психологическое состояние подвергались опасности из-за подобных эпизодов.

«Накануне капитан «Омских Ястребов» Тимофей Давыдов, выступив агрессором в драке, проявил свои навыки в боях без правил, нокаутировав нападающего нашей команды Демида Паничкина. Видео моментально облетело интернет и вызвало бурю негодования не только у новокузнецких болельщиков, но и во всём хоккейном мире. Мы сожалеем, что академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодёжного хоккея в России», — заявили в «Металлурге».

В то же время представители клуба заверили, что всегда готовы сотрудничать с коллегами из Омска, а инцидент не повлияет на их дальнейшие взаимоотношения.