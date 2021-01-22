МХЛ на четыре матча дисквалифицировала хоккеиста, ударившего соперника головой об лёд

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Спортивно-дисциплинарный комитет Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) вынес решение по инциденту с участием защитника «Омских Ястребов» Тимофея Давыдова в матче с «Кузнецкими Медведями».
МХЛ на четыре матча дисквалифицировала хоккеиста, ударившего соперника головой об лёд
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Как сообщает пресс-служба МХЛ, Давыдов дисквалифицирован на четыре матча. На него также наложен денежный штраф, размер которого не уточняется.

В матче, который прошёл 22 января, произошла драка между форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным и Давыдовым. Во время драки хоккеист «Омских Ястребов» ударил соперника головой об лёд, в результате чего тот потерял сознание и не сумел покинуть площадку самостоятельно — после оказания помощи его унесли на носилках и направили в больницу, где он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что «Кузнецкие Медведи» отказались выходить на ответный матч МХЛ с «Омскими Ястребами» из-за драки.

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