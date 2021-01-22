«Кузнецкие Медведи» отказались выходить на ответный матч МХЛ с «Омскими Ястребами» из-за драки

Клуб Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) «Кузнецкие Медведи» сообщил о намерении не выходить на лёд в ответном матче с «Омскими Ястребами» из-за инцидента, произошедшего во время первой встречи команд.

«Наш клуб всегда выступал и выступает за соблюдение принципов фейр-плей во всех проявлениях, за уважение не только к партнёрам по команде, но и к хоккеистам соперника — и на льду, и за его пределами. Уважение и соблюдение честных правил как в игре, так и в жизни — это самые важные составляющие для молодого поколения, воспитанием которого занимается в том числе и МХЛ. Мы сожалеем, что Академия хоккея Омска воспитывает в том числе таких «хоккеистов», действия которых идут вразрез с приоритетами развития молодёжного хоккея в России. И по моральным соображениям вынуждены отказаться от участия в матче с «Омскими Ястребами» 23 января — хоккеисты нашей команды находятся в психологическом шоке после увиденного на льду», — говорится в заявлении.

В матче, который прошёл 22 января, произошла драка между форвардом «Кузнецких Медведей» Демидом Паничкиным и защитником «Омских Ястребов» Тимофеем Давыдовым. Во время драки хоккеист омской команды ударил соперника головой об лёд, в результате чего тот потерял сознание и не сумел покинуть площадку самостоятельно — после оказания помощи его унесли на носилках и направили в больницу, где он был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что Национальная хоккейная лига отстранила Овечкина и ещё трёх российских хоккеистов за нарушение протокола COVID-19.