«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
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Матч, проходивший на «Арене Балашиха», завершился победой «Торпедо» со счётом 5:3.
В составе гостей забрасывали Джордан Шварц, Крис Терри, Энди Миле, Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. У хозяев результативными оказались броски Оливера Каски, Рида Буше и Алексея Береглазова.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Торпедо» располагается на пятой строчке.
Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ.