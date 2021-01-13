«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

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В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» потерпел поражение от «Торпедо».
«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ
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Матч, проходивший на «Арене Балашиха», завершился победой «Торпедо» со счётом 5:3.

В составе гостей забрасывали Джордан Шварц, Крис Терри, Энди Миле, Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. У хозяев результативными оказались броски Оливера Каски, Рида Буше и Алексея Береглазова.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Торпедо»  располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ.

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