«Авангард» уступил «Торпедо» в матче КХЛ

В рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Авангард» потерпел поражение от «Торпедо».

Матч, проходивший на «Арене Балашиха», завершился победой «Торпедо» со счётом 5:3.

В составе гостей забрасывали Джордан Шварц, Крис Терри, Энди Миле, Антон Шенфельд и Дамир Жафяров. У хозяев результативными оказались броски Оливера Каски, Рида Буше и Алексея Береглазова.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, «Торпедо» располагается на пятой строчке.

Ранее сообщалось, что ЦСКА разгромил рижское «Динамо» в матче КХЛ.