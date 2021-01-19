«Металлург» обыграл «Локомотив» и одержал третью подряд победу в КХЛ
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Матч, проходивший на «Арене Металлург» в Магнитогорске, завершился победой хозяев со счётом 4:1.
В составе «Магнитки» отличились Николай Прохоркин, Григорий Дронов, Максим Карпов и Архип Неколенко. Гости ответили шайбой Антона Ландера.
«Металлург» одержал третью победу подряд и идёт четвёртым в Восточной конференции. «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции.
Ранее СКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ.