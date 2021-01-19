«Металлург» обыграл «Локомотив» и одержал третью подряд победу в КХЛ

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В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) магнитогорский «Металлург» одержал уверенную победу над ярославским «Локомотивом».
«Металлург» обыграл «Локомотив» и одержал третью подряд победу в КХЛ
  • © metallurg.ru

Матч, проходивший на «Арене Металлург» в Магнитогорске, завершился победой хозяев со счётом 4:1.

В составе «Магнитки» отличились Николай Прохоркин, Григорий Дронов, Максим Карпов и Архип Неколенко. Гости ответили шайбой Антона Ландера. 

«Металлург» одержал третью победу подряд и идёт четвёртым в Восточной конференции. «Локомотив» занимает третье место в Западной конференции.

Ранее СКА обыграл «Автомобилист» в матче КХЛ.

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