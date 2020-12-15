«Календарь был обнародован давно»: почему тренер «Ак Барса» недоволен вызовом игроков команды в сборную

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов остался недоволен отъездом трёх игроков клуба в расположение сборной перед матчем КХЛ с «Йокеритом». Он отметил, что пытался добиться для хоккеистов разрешения прибыть в стан национальной команды, участвующей в Кубке Первого канала, чуть позже, но руководство лиги и ФХР не пошли навстречу. Между тем «Йокерит», в составе которого есть игроки сборной Финляндии, с подобными проблемами не столкнулся. В свою очередь, некоторые специалисты раскритиковали Квартального за его высказывание.

В российском хоккее может разразиться скандал из-за высказывания главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова. На пресс-конференции после матча Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором его подопечные уверенно обыграли финский «Йокерит» со счётом 4:1 и тем самым упрочили свои позиции в Восточной конференции, речь зашла о вызове трёх игроков казанцев в сборную. Защитники Никита Лямкин и Дмитрий Юдин, а также нападающий Дмитрий Воронков пропускали встречу, так как присоединились к национальной команде, которой на этой неделе предстоит сыграть в Кубке Первого канала.

На высказывание журналиста о том, что «Йокерит», в отличие от соперника, не лишился своих сборников, наставник заявил, что клуб общался с руководством КХЛ и Федерации хоккея России (ФХР), добиваясь для вышеуказанных игроков разрешения присоединиться к сборной чуть позже. Однако переговоры ни к чему не привели.

«Да всё пытались и делали. Мы идём навстречу лиге, а нам говорят: «Это федерация». Но, ребята, они зарплату-то у нас получают, а не в Федерации хоккея. Игра сборной только в четверг. В четверг! Не знаю, какие есть причины, чтобы наши парни не сыграли сегодня. Когда нам предлагали перенести матч из Хельсинки, мы согласились, но не знали, что так будет. Думаю, нам можно было пойти навстречу. Тем более что сегодня в КХЛ был только один матч», — цитирует Квартальнова официальный сайт «Ак Барса».

В сентябре руководство казанского клуба пошло на уступки и согласилось перенести на более поздний срок встречу с командой из Хельсинки из-за риска заболевания коронавирусом. Позднее это решение было согласовано с КХЛ.

Последний раз Лямкин, Юдин и Воронков выходили на лёд в предыдущем матче с «Йокеритом», который состоялся 13 декабря и завершился победой с аналогичным счётом 4:1. Нападающий отметился заброшенной шайбой и двумя набранными очками.

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Негодование Квартальнова объясняется и тем, что «Ак Барс», помимо отъезда сборников, лишился форвардов Александра Бургомистрова и Артёма Лукоянова — они получили травмы. В понедельник специалист объяснил, что невысокий темп игры был связан с усталостью команды, так как её «кадровый резерв был исчерпан».

На данный момент ни в КХЛ, ни в ФХР никак не отреагировали на критику Квартальнова. В то же время его заявление удивило экспертов. Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов отметил, что специалист повёл себя некорректно, открыто выразив своё мнение по поводу решения тренерского штаба сборной. По его словам, не стоило апеллировать и к тому, что дата перенесённого матча совпала с отъездом хоккеистов, так как решение о переносе принимали оба клуба.

«Квартальнов сильно удивил своими высказываниями. Для любого тренера огромная честь, что его игрока вызывают в национальную сборную. Кубок Первого канала — домашний этап Евротура. На него всегда собирается сильная команда, перед которой стоит задача победить. Международный календарь был обнародован довольно давно, было ясно, что в понедельник, за три дня до старта, игроки должны будут прибыть в расположение сборной», — приводит слова Михайлова «Спорт-Экспресс».

Более резок в оценке слов Квартальнова был экс-наставник сборной России Владимир Плющев. Он также указал на то, что хоккеисты всегда прибывали в сборную заранее.

«Не слишком ли много говорит господин Квартальнов? Он, по сути, ещё ничего не выиграл, никогда не был главным тренером сборной, где бы он ни работал — везде конфликты. На мой взгляд, нужно было бы ему поубавить свой гонор. Не ему решать, когда игроки должны прибывать в сборную... Сейчас выражать недовольство на ровном месте — это по меньшей мере непрофессионально. Дата матча «Йокерит» — «Ак Барс» была известна давно и согласована с клубами», — сказал Плющев «Чемпионату».

Кроме того, он подчеркнул, что тренеру не стоило поднимать вопрос о зарплатах хоккеистов.

«И ещё не его дело обсуждать финансирование клубов. Если он не в курсе, могу сказать, что «Ак Барс» спонсируется компанией «Татнефть», то есть такими же государственными деньгами, что и сборная», — добавил Плющев.

В то же время существует и иная позиция. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что специалист имел право высказать своё мнение.

«С одной стороны, его можно понять. Он хочет, чтобы его хоккеисты остались в клубе. Но в то же время сборная есть сборная, в неё нужно отпускать. Или для Квартального есть ещё одно предложение — вообще не готовить хоккеистов для национальной команды, тогда не придётся никого отпускать. Стоит ли его обвинять в непрофессионализме? Каждый тренер имеет право высказывать свою точку зрения, в регламенте такого запрета нет. Тем более что от его слов ничего не поменяется, а он, возможно, таким образом выпустил пар и успокоился. Могли ли в КХЛ пойти «Ак Барсу» навстречу? Думаю, да, учитывая, что Кубок Первого канала — не чемпионат мира», — сказал Кожевников в беседе с RT.

Стоит отметить, что, помимо стандартного процесса подготовки к турниру, ранний вызов мог быть связан и с условиями, в которых будут проходить матчи. Так, в ФХР сообщили, что участники Кубка Первого канала будут находиться в закрытой для посторонних «чистой зоне». Она будет распространяться как на гостиницы, так и на «ЦСКА Арену». Кроме того, все игроки будут проходить регулярное тестирование на коронавирус.