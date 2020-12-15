Селянне назвал безумием позицию КХЛ по коронавирусу
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«Безумие какое-то. Даже молодые люди могут серьёзно заболеть, а руководству КХЛ как будто бы всё равно. Конечно, нельзя полностью остановить жизнь, но в таких условиях глупо играть без жёсткой карантинной зоны по типу «пузыря», — цитирует Селянне Iltalehti.
Он также отметил, что не видит смысла в старте нового сезона Национальной хоккейной лиги, так как без зрителей невыгодно проводить матчи с финансовой точки зрения.
Ранее сообщалось, что глава IIHF Рене Фазель заболел коронавирусом.