Селянне назвал безумием позицию КХЛ по коронавирусу

Известный финский хоккеист Теему Селянне подверг критике политику Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в отношении коронавирусной инфекции.

«Безумие какое-то. Даже молодые люди могут серьёзно заболеть, а руководству КХЛ как будто бы всё равно. Конечно, нельзя полностью остановить жизнь, но в таких условиях глупо играть без жёсткой карантинной зоны по типу «пузыря», — цитирует Селянне Iltalehti.

Он также отметил, что не видит смысла в старте нового сезона Национальной хоккейной лиги, так как без зрителей невыгодно проводить матчи с финансовой точки зрения.

Ранее сообщалось, что глава IIHF Рене Фазель заболел коронавирусом.