Селянне назвал безумием позицию КХЛ по коронавирусу

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Известный финский хоккеист Теему Селянне подверг критике политику Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в отношении коронавирусной инфекции.
Селянне назвал безумием позицию КХЛ по коронавирусу
  • © Monika Skolimowska/dpa
  • globallookpress.com

«Безумие какое-то. Даже молодые люди могут серьёзно заболеть, а руководству КХЛ как будто бы всё равно. Конечно, нельзя полностью остановить жизнь, но в таких условиях глупо играть без жёсткой карантинной зоны по типу «пузыря», — цитирует Селянне Iltalehti.

Он также отметил, что не видит смысла в старте нового сезона Национальной хоккейной лиги, так как без зрителей невыгодно проводить матчи с финансовой точки зрения.

Ранее сообщалось, что глава IIHF Рене Фазель заболел коронавирусом.

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