Глава IIHF Фазель заболел коронавирусом
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сдал положительный тест на коронавирус.
- © Алексей Филиппов
- РИА Новости
Об этом сообщает пресс-служба организации.
Отмечается, что, помимо Фазеля, коронавирусом также заболел генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.
Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.
Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заболел COVID-19.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен