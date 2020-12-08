Глава IIHF Фазель заболел коронавирусом

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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель сдал положительный тест на коронавирус.
Глава IIHF Фазель заболел коронавирусом
  • © Алексей Филиппов
  • РИА Новости

Об этом сообщает пресс-служба организации.

Отмечается, что, помимо Фазеля, коронавирусом также заболел генеральный секретарь IIHF Хорст Лихтнер.

Фазель возглавляет IIHF с 1994 года.

Ранее сообщалось, что тренер «Зенита» Анатолий Тимощук заболел COVID-19.

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