Сборная России по хоккею объявила состав на Кубок Первого канала

Стал известен состав сборной России по хоккею на второй этап Евротура — Кубок Первого канала.

Как сообщается на сайте Федерации хоккея России, в национальную команду вызваны три вратаря: Александр Самонов, Михаил Бердин (оба — СКА), Иван Федотов («Трактор»).

Среди защитников в состав вошли: Рушан Рафиков, Алексей Марченко (оба — «Локомотив»), Данила Галенюк, Игорь Ожиганов, Виктор Антипин (все — СКА), Никита Лямкин, Дмитрий Юдин (оба — «Ак Барс»), Дмитрий Саморуков (ЦСКА), Егор Яковлев, Артём Минулин (оба — «Металлург»).

Также вызваны следующие нападающие: Владимир Ткачёв, Андрей Кузьменко, Владислав Каменев, Антон Бурдасов, Кирилл Марченко, Иван Морозов (все — СКА), Вадим Шипачёв («Динамо» Москва), Андрей Чибисов («Металлург»), Сергей Толчинский, Денис Зернов (оба — «Авангард»), Егор Коршков («Локомотив»), Максим Мамин, Павел Карнаухов, Никита Сошников (все — ЦСКА), Дмитрий Воронков («Ак Барс»).

Второй этап Еврохоккейтура должен состояться с 17 по 20 декабря в Москве.

Россия 17 декабря сыграет со Швецией, 19-го — с Чехией, на 20-е запланирован матч с Финляндией.

Ранее сообщалось, что матчи Кубка Первого канала без участия сборной России пройдут без зрителей.