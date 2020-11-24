«Замахивался клюшкой и оскорблял»: что известно о нападении первого тренера Кучерова и Гусева на арбитров

Главный тренер филиала академии «Авангарда» из Долгопрудного Геннадий Курдин напал на арбитров товарищеского матча, в котором его подопечные встречались с «Молнией». Об этом рассказал судья матча Никита Огнев. Курдин был недоволен принятыми решениями, нецензурно оскорблял судейскую бригаду и бросил в арбитров клюшку. После досрочного окончания игры специалист вместе со своим ассистентом напал на одного из рефери. Сам Курдин отверг обвинения в свой адрес.

Известный хоккейный тренер Геннадий Курдин, возглавляющий филиал академии «Авангард-Запад» опроверг обвинения в нападении на арбитров во время товарищеского матча детских команд, в котором его подопечные встречались с подмосковной «Молнией».

«Какой матч? Таких матчей нету. Какой конфликт? У меня никакого конфликта не было», — цитирует Курдина Sport24.

Об инциденте стало известно вечером 23 ноября. В середине третьего периода главный арбитр удалил одного из игроков «Авангарда», в результате чего команда осталась втроём. Со слов арбитра, Курдин раскритиковал это решение, при этом выражаясь нецензурно.

Встреча продолжилась до очередного неоднозначного эпизода. Специалист посчитал, что соперник нарушил правила и заслужил удаление. Рефери с ним не согласились, чем вновь вывели тренера из себя. Но на этот раз оскорблениями дело не ограничилось и в спину одного из судей полетела клюшка.

После пререканий арбитры были вынуждены прервать игру и увести команды с площадки. По словам обслуживавшего встречу судьи Никиты Огнева, они попытались успокоить Курдина, но он отказывался им подчиняться.

«Призвали его покинуть лавочку. Он отказался. Мы сказали: «Пока вы не уйдёте, игру не начнём». Ответил: «Я не уйду». Взял клюшку, начал ей размахивать и говорить: «Подъедь сюда, тогда уйду». Мы сказали, что никуда подъезжать не будем и чтобы он освободил лавочку. Он снова отказался, и тогда объявили, что закончим игру. Он ответил: «Заканчивайте». Всё, мы дали свисток об окончании матча и отправили команды в раздевалку», — изложил свою версию событий Огнев.

Но на этом скандал не закончился. Уходя с катка, арбитры проходили мимо скамейки запасных, когда из раздевалки к ним вновь выбежал Курдин и вместе со своим ассистентом напал на одного из них.

«Ударов как таковых не было, но была борьба. Он повалил одного из судей, а ассистент в тот момент держал второго рефери, чтобы тот не смог помочь своему товарищу. Курдин повалил его и не давал встать. Тот уже говорит: «Отпустите меня, что вы делаете?». Тренер в итоге его отпустил, мы ушли в раздевалку, параллельно слыша оскорбления в свою сторону. Потом он пришёл к нам в раздевалку и начал нам «объяснять». Замахивался клюшкой, оскорблял. И всё в этом духе», — добавил Огнев.

По сообщению СМИ, в потасовке никто не получил серьёзных повреждений. В «Авангарде» пока никак не отреагировали на скандал с участием тренеров своей академии.

При этом арбитр Александр Зайцев рассказал о своём негативном опыте общения со специалистом. Он призвал пожизненно отстранить Курдина от работы с детскими командами, так как тот продолжает вести себя неподобающим образом, несмотря на многочисленные предупреждения.

«Я пересекался с Курдиным на площадке. На международном турнире в Дмитрове он начал орать. Долго с ним разбирался, сказал, что если крики не прекратятся, последует удаление. Он пригрозил, что уведёт команду. Я ответил, что клуб получит техническое поражение и покинет турнир», — приводит слова Зайцева РБК.

Ситуация в матче «Авангард» — «Молния» — не единственный скандал с участием Курдина за последнее время. В феврале нынешнего года появилась информация о том, что тренер был отстранён от работы в команде после жалоб сразу нескольких родителей на его жестокое обращение с подопечными. Клуб опроверг эти слухи.

По его словам, родители юных хоккеистов были недовольны его методиками работы, на почве чего и возник конфликт.

«Детский тренер слишком уязвим. Сейчас тем более мы работаем под этими камерами. Если кто-то хочет найти какой-то компромат на тренера, легко это сделает», — заявлял Курдин.

За несколько недель до этого в академии «Авангарда» произошёл ещё один инцидент. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как тренер игроков 2010 года рождения Игорь Николаев бил подопечных клюшкой по голове, а одного из них даже бросил на лёд. Разбирательство эпизода началось после жалоб родителей. История получила широкую огласку, а действия специалиста осудил экс-вратарь сборной России Илья Брызгалов.

При этом Курдин встал на защиту коллеги, выразив уверенность в том, что тот не совершил ничего криминального, а подобные случаи — далеко не редкость в хоккее. Тем не менее, руководство клуба отстранило Николаева от работы.

Курдин — заслуженный тренер России, 2008 году получивший медаль имени Анатолия Тарасова за вклад в развитие детско-юношеского хоккея. Его самыми известными учениками являются нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров и форвард «Нью-Джерси Девилз» Никита Гусев. Оба начинали свой путь в хоккее под его руководством в московских «Белых медведях».