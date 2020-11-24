Первый тренер Кучерова и Гусева напал на арбитров во время матча юношеских команд

Тренер Геннадий Курдин, воспитавший хоккеистов сборной России Никиту Кучерова и Никиту Гусева, совершил нападение на арбитров во время матча юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».

«Его команде дали удаление, и они остались втроём. Матч продолжился, и Курдину показалось, что соперник нарушил правила. Мы посчитали, что удаления не было. Он моментально начал кричать в нашу сторону, оскорблять. Когда один из судей проезжал мимо скамейки запасных, Курдин ему в спину кинул клюшку. Мы остановили игру и дали ему удаление до конца матча. Сказали, чтобы он покинул лавочку, но он отказался. Взял клюшку, начал ей размахивать и говорить: «Подъедь сюда, тогда я уйду». Мы сказали, что никуда подъезжать не будем, чтобы он освободил лавочку. Он вновь отказался. Мы дали свисток об окончании матча и отправили команды в раздевалку», — цитирует Sport24 арбитра Никиту Огнева.

Судья добавил, что после окончания встречи Курдин вёл себя ещё более агрессивно.

«Мы начали покидать лёд. Прошли через скамейки запасных, в этот момент Курдин вылетел из раздевалки, накинулся на одного из судей, началась потасовка. Ударов как таковых не было, была борьба. Он повалил одного из судей, а его ассистент держал второго арбитра, чтобы тот не мог помочь своему товарищу. Курдин повалил судью, не давал ему встать. В итоге он его отпустил, мы ушли в раздевалку, слыша оскорбления в свою сторону. Потом Курдин пришёл к нам в раздевалку и начал нам «объяснять». Замахивался клюшкой, оскорблял», — добавил Огнев.

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