Ягр рассказал, что мотивирует его продолжать играть в хоккей в 48 лет
- © Алексей Куденко
- РИА Новости
«Просто сама игра, просто хочется заниматься своим делом. Ведь по жизни все мы хотим чем-то заниматься. Если желание что-либо делать пропадает, то это подобно смерти. Такова жизнь. Если кто-то думает, что я уже отыграл своё в молодости и больше не буду ничего делать, поскольку уже заработал достаточно, то это не так. Ты не будешь счастлив, когда уйдёшь на покой. Да, можно уйти в отпуск, месяцев на пять-шесть, но после этого станет уже просто скучно. Всегда нужно иметь дело, которым хочется заниматься», — сказал Ягр в интервью RT.
Чешский хоккеист также отметил, что игра в хоккей в таком возрасте является для него главным достижением за карьеру.
Ранее Ягр сказал, что не стал бы играть в России из-за слишком высокого уровня хоккея.