Ягр рассказал, что мотивирует его продолжать играть в хоккей в 48 лет

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что заставляет его играть в хоккей в 48 лет.

«Просто сама игра, просто хочется заниматься своим делом. Ведь по жизни все мы хотим чем-то заниматься. Если желание что-либо делать пропадает, то это подобно смерти. Такова жизнь. Если кто-то думает, что я уже отыграл своё в молодости и больше не буду ничего делать, поскольку уже заработал достаточно, то это не так. Ты не будешь счастлив, когда уйдёшь на покой. Да, можно уйти в отпуск, месяцев на пять-шесть, но после этого станет уже просто скучно. Всегда нужно иметь дело, которым хочется заниматься», — сказал Ягр в интервью RT.

Чешский хоккеист также отметил, что игра в хоккей в таком возрасте является для него главным достижением за карьеру.

Ранее Ягр сказал, что не стал бы играть в России из-за слишком высокого уровня хоккея.