Ягр рассказал, что мотивирует его продолжать играть в хоккей в 48 лет

Короткая ссылка
Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) нападающий чешского «Кладно» Яромир Ягр рассказал, что заставляет его играть в хоккей в 48 лет.
Ягр рассказал, что мотивирует его продолжать играть в хоккей в 48 лет
  • © Алексей Куденко
  • РИА Новости

«Просто сама игра, просто хочется заниматься своим делом. Ведь по жизни все мы хотим чем-то заниматься. Если желание что-либо делать пропадает, то это подобно смерти. Такова жизнь. Если кто-то думает, что я уже отыграл своё в молодости и больше не буду ничего делать, поскольку уже заработал достаточно, то это не так. Ты не будешь счастлив, когда уйдёшь на покой. Да, можно уйти в отпуск, месяцев на пять-шесть, но после этого станет уже просто скучно. Всегда нужно иметь дело, которым хочется заниматься», — сказал Ягр в интервью RT.

Чешский хоккеист также отметил, что игра в хоккей в таком возрасте является для него главным достижением за карьеру.

Ранее Ягр сказал, что не стал бы играть в России из-за слишком высокого уровня хоккея.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить