Ягр: я бы не стал играть в России, уровень хоккея там слишком высокий

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Нападающий «Кладно», бывший игрок клубов НХЛ Яромир Ягр рассказал, согласился бы он на переход в другие команды, в том числе из России.
Ягр: я бы не стал играть в России, уровень хоккея там слишком высокий
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«Я бы не стал играть в России, потому что уровень хоккея здесь слишком высокий и пришлось бы очень много тренироваться, а я к этому не готов. А в Чехии всем известно, что я готов играть только в одной команде, которой, собственно, и владею. Вероятность того, что я начну играть за другой клуб, есть, но надо будет совмещать», — рассказал Ягр в интервью RT.

Он добавил, что также не стал бы рассматривать предложения от клубов НХЛ.

Ранее Ягр выступил с обращением к болельщикам «Авангарда».

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