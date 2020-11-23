Ягр: я бы не стал играть в России, уровень хоккея там слишком высокий
- © ХК «Авангард»
«Я бы не стал играть в России, потому что уровень хоккея здесь слишком высокий и пришлось бы очень много тренироваться, а я к этому не готов. А в Чехии всем известно, что я готов играть только в одной команде, которой, собственно, и владею. Вероятность того, что я начну играть за другой клуб, есть, но надо будет совмещать», — рассказал Ягр в интервью RT.
Он добавил, что также не стал бы рассматривать предложения от клубов НХЛ.
Ранее Ягр выступил с обращением к болельщикам «Авангарда».