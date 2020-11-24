Первый тренер Кучерова и Гусева опроверг нападение на арбитра

Короткая ссылка
Российский хоккейный тренер Геннадий Курдин, являющийся первым наставником форвардов сборной Никиты Кучерова и Никиты Гусева, прокомментировал инцидент, произошедший во время товарищеского матча юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».
Первый тренер Кучерова и Гусева опроверг нападение на арбитра
  • © официальный сайт Федерации хоккея России

«Какой матч? Таких матчей нет. Какой конфликт? У меня никакого конфликта не было», — цитирует Курдина Sport24.

Курдин, являющийся тренером «ястребов», по ходу третьего периода матча выразил недовольство решением судей удалить одного из хоккеистов «Авангарда», используя нецензурную брань. Игра продолжилась, но тренер по-прежнему кричал на судей, а затем бросил клюшку в одного из них и получил удаление до конца игры. Он отказался покидать скамейку. Арбитры вынуждены были отправить команды в раздевалку, но в подтрибунном помещении Курдин вместе со своим ассистентом догнал арбитров, после чего завязалась потасовка.

Ранее сообщалось, что первый тренер Кучерова и Гусева напал на арбитров во время матча юношеских команд.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить