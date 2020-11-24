Первый тренер Кучерова и Гусева опроверг нападение на арбитра

Российский хоккейный тренер Геннадий Курдин, являющийся первым наставником форвардов сборной Никиты Кучерова и Никиты Гусева, прокомментировал инцидент, произошедший во время товарищеского матча юношеских команд 2005 года рождения «Авангард» (Долгопрудный) — «Молния».

«Какой матч? Таких матчей нет. Какой конфликт? У меня никакого конфликта не было», — цитирует Курдина Sport24.

Курдин, являющийся тренером «ястребов», по ходу третьего периода матча выразил недовольство решением судей удалить одного из хоккеистов «Авангарда», используя нецензурную брань. Игра продолжилась, но тренер по-прежнему кричал на судей, а затем бросил клюшку в одного из них и получил удаление до конца игры. Он отказался покидать скамейку. Арбитры вынуждены были отправить команды в раздевалку, но в подтрибунном помещении Курдин вместе со своим ассистентом догнал арбитров, после чего завязалась потасовка.

Ранее сообщалось, что первый тренер Кучерова и Гусева напал на арбитров во время матча юношеских команд.