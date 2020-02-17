В «Авангарде» опровергли увольнение детского тренера Кудрина
В омском клубе опровергли сообщение об отстранении тренера хоккейной школы «Авангарда» в Балашихе Геннадия Курдина, чьими воспитанниками являются игроки сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев.
- РИА Новости
«Информация не соответствует действительности. Курдин продолжает работу в штатном режиме», — цитирует «Спорт-Экспресс» клубную пресс-службу.
Ранее сообщалось, что детский тренер Кучерова отстранён от работы в школе «Авангарда» за жестокость.
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