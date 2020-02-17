В «Авангарде» опровергли увольнение детского тренера Кудрина

В омском клубе опровергли сообщение об отстранении тренера хоккейной школы «Авангарда» в Балашихе Геннадия Курдина, чьими воспитанниками являются игроки сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев.

РИА Новости