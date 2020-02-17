В «Авангарде» опровергли увольнение детского тренера Кудрина

Короткая ссылка
В омском клубе опровергли сообщение об отстранении тренера хоккейной школы «Авангарда» в Балашихе Геннадия Курдина, чьими воспитанниками являются игроки сборной России Никита Кучеров и Никита Гусев.
В «Авангарде» опровергли увольнение детского тренера Кудрина
  • РИА Новости

«Информация не соответствует действительности. Курдин продолжает работу в штатном режиме», — цитирует «Спорт-Экспресс» клубную пресс-службу.

Ранее сообщалось, что детский тренер Кучерова отстранён от работы в школе «Авангарда» за жестокость.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить