Кучеров подарил автомобиль своему первому тренеру

Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал о том, что форвард сделал ему подарок, подписав контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров выполнил обещание, данное в детстве, и подарил тренеру автомобиль Land Cruiser.

«Ближе к прошлому Новому году вдруг звонит мама Никиты Светлана и говорит: «Выбирай машину». Оказывается, он вспомнил давнее обещание и деньги ей перевёл. Спрашиваю: «Какую?» — «Какую выберешь». Я Land Cruiser взял», — цитирует Курдина «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Кучеров примет участие в Матче всех звёзд НХЛ.