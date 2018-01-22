Кучеров подарил автомобиль своему первому тренеру

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Геннадий Курдин, первый тренер нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова, рассказал о том, что форвард сделал ему подарок, подписав контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Кучеров выполнил обещание, данное в детстве, и подарил тренеру автомобиль Land Cruiser.

«Ближе к прошлому Новому году вдруг звонит мама Никиты Светлана и говорит: «Выбирай машину». Оказывается, он вспомнил давнее обещание и деньги ей перевёл. Спрашиваю: «Какую?» — «Какую выберешь». Я Land Cruiser взял», — цитирует Курдина «Спорт-Экспресс»

Ранее сообщалось, что Кучеров примет участие в Матче всех звёзд НХЛ.

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